Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tri ân VPĐD báo Tri thức & Cuộc sống

Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.”

Lực lượng công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam và trên địa bàn tỉnh đến nay, đặc biệt là trong đợt dịch thứ 4, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.



2.777 cán bộ, chiến sĩ, chiếm hơn 80% quân số công an tỉnh, đã trực tiếp tham gia trong hầu hết các khâu của công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ truy vết, phát hiện, khoanh vùng đến kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh; bảo đảm an ninh, trật tự tại các chốt kiểm soát, khu vực cách ly, điều trị...

Nhà báo Bùi Hương, Phó trưởng VPĐD phụ trách VPĐD thuộc báo Tri thức & Cuộc sống tại TP HCM, trao tặng trang thiết bị và vật tư y tế cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh tư liệu

Công an tỉnh quyết liệt thực hiện 03 phương châm: Phòng, chống dịch Covid-19 là trọng tâm; Bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt; Thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội là thường xuyên, then chốt; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chia sẻ thêm, cùng các lực lượng khác như y tế, thanh tra giao thông, quân sự…, CSGT triển khai các chốt kiểm dịch tại các vùng giáp ranh của tỉnh trên 03 tuyến Quốc lộ trọng yếu 51, 55, 56.

Công an Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang hỗ trợ người dân trong đợt dịch Covid-19 thứ tư diễn ra...

Trong giai đoạn từ từ 8/5 đến 28/12/2021, CSGT đã thực hiện 1485 ca kiểm soát trên 1 triệu lượt phương tiện, thực hiện khai báo y tế cho hơn 1 triệu lượt người dân, buộc quay đầu 35 nghìn lượt phương tiện không có đủ điều kiện để vào tỉnh.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn tổ chức test nhanh cho gần 60 nghìn trường hợp, phát hiện 96 ca dương tính góp phần ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác cũng đã phát hiện nhiều trường hợp phạm pháp hình sự: tàng trữ trái phép các chất ma túy, chở hàng cấm, vận chuyển người vào tỉnh bằng xe ô tô tải…

Phòng, chống dịch Covid-19 là trọng tâm; Bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt.

Thị xã Phú Mỹ có 9 khu công nghiệp; trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, số lượng công nhân làm việc tại đây là 36 nghìn người.

Thượng tá Lê Anh Đại, Phó trưởng Công an Thị xã Phú Mỹ, cho biết, trong thời gian giãn cách, công an thị xã đã kết nối với hơn 190 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thông qua zalo để hướng dẫn kịp thời.

“Nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trật tự đã phát sinh như sinh hoạt cá nhân, vấn đề gia đình... Lực lượng công an đã chủ động nắm bắt từ sớm, phối hợp với công đoàn cơ sở, tăng cường xuống địa bàn ngay từ giai đoạn đầu để không phát sinh thêm tình hình phức tạp,”Thượng tá Lê Anh Đại cho biết.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi lời tri ân VPĐD Báo Tri thức và Cuộc sống tại TPHCM cùng nhiều mạnh thường quân.

Đại tá Bùi Văn Thảo nhấn mạnh, bên cạnh sự tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, sự hy sinh, vất vả vượt qua mọi khó khăn của toàn lực lượng Công an tỉnh; còn có sự đóng góp kịp thời của các mạnh thường quân….

Vì vậy, nhân dịp này, thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đại tá Bùi Văn Thảo đã gửi lời tri ân VPĐD Báo Tri thức và Cuộc sống tại TPHCM cùng nhiều mạnh thường quân khác trên địa bàn tỉnh đã đóng góp, hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch vừa qua của Công an tỉnh.

