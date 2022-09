Công an Hải Dương cảnh báo 6 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao

Giả danh cơ quan thực thi pháp luật



Theo Công an tỉnh Hải Dương, phương thức này không mới nhưng vẫn nhiều người bị mắc lừa do sợ bị liên lụy đến pháp luật, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Khi nhận được thông báo của các đối tượng lừa đảo giả danh, những người trên thường bất ngờ, hoang mang dẫn đến dễ dàng hành động theo sự điều khiển của các đối tượng.

Các đối tượng thường tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát hoặc giả mạo Cổng thông tin điện tử của Công an gọi điện thông báo chủ thuê bao có liên quan đến các vụ án đang bị điều tra; sau đó, khai thác các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp với lý do để phục vụ công tác điều tra rồi chiếm đoạt.

Điển hình, ngày 13/1/2022, chị Bùi Thị X (SN 1962, trú tại khu 7, thị trấn Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại +24036014158 của người phụ nữ nói giọng miền Nam, giới thiệu tên Phạm Hồng Liên nhân viên Bưu điện Đà Nẵng. Người này thông báo chị X có gói hàng mã bưu phẩm ET110674368VN, bên trong có 100 thẻ ngân hàng thanh toán quốc tế và một thẻ ngân hàng Sacombank tên Bùi Thị X mở tại Đà Nẵng. Do gói hàng vi phạm pháp luật nên bị tạm giữ tại Bưu điện Đà Nẵng.

Đến chiều cùng ngày, chị X nhận được cuộc gọi từ số điện thoại +8700236113 của người đàn ông nói giọng miền Bắc giới thiệu tên là Thắng - cán bộ Công an thành phố Đà Nẵng. Người này nói chị X có 01 thẻ ngân hàng Vietcombank đã rút 6,8 tỷ đồng là tiền liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán ma túy. Người này yêu cầu chị X mua 01 điện thoại Samsung và 01 sim điện thoại mạng Vinaphone để liên lạc.

Chị X đã mua 01 điện thoại Samsung và lắp sim của mình vào máy. Sau đó, chị nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông giới thiệu tên Trần Đức Dương, xưng là Phó Chánh án Tòa án nhân dân Đà Nẵng đang thụ lý vụ việc liên quan đến chị X. Người này cung cấp số tài khoản ngân hàng BIDV và yêu cầu chị X chuyển hết tiền đang có vào các tài khoản này để cơ quan pháp luật xác minh.

Tin tưởng các thông tin trên là thật, ngày 14/1/2022, chị X đến ngân hàng Vietinbank chi nhánh Phú Thứ, thị xã Kinh Môn chuyển số tiền 1,05 tỷ đồng vào số tài khoản mà người đàn ông tự xưng là Phó Chánh án Tòa án nhân dân Đà Nẵng cung cấp. Một thời gian sau, nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị X đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Tuyển cộng tác viên làm đơn hàng

Ngày 12/1/2022, chị Nguyễn Thị L (SN 1975, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) sử dụng facebook cá nhân truy cập vào trang quảng cáo “Công ty Xanvada tuyển nhân viên online” để tìm việc làm.

Chị L được giới thiệu kết bạn với 2 đối tượng sử dụng tài khoản Zalo tên “Đức Bá” và “Nhật Minh Nhật”. Các đối tượng yêu cầu chị L. chốt các đơn hàng bằng cách chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để được nhận tiền “hoa hồng”. Do tin tưởng, từ ngày 12/1 đến ngày 16/1/2022, chị L đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do 2 đối tượng cung cấp tổng số tiền 713 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của chị L, các đối tượng không chuyển tiền cho chị theo cam kết. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị L đã đến trình báo cơ quan Công an.

Cuối tháng 4/2022, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) đã tiếp nhận trình báo của chị Ngô Thị H (sinh năm 1986, trú tại phường Phả Lại, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 1,7 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ ngày 17/4 đến ngày 19/4/2022. Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị H cũng sử dụng cùng một thủ đoạn như đã sử dụng với chị L.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương, đây là phương thức mà nhiều người dân trên địa bàn tỉnh này sập bẫy nhất.

“Bẫy tình” trên mạng xã hội

Các đối tượng lừa đảo tự giới thiệu là người nước ngoài (thường là quân nhân, doanh nhân nước ngoài) kết bạn, liên lạc để tạo mối quan hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội. Sau một thời gian kết bạn, khi đã tạo được lòng tin ở đối phương, đối tượng lừa đảo sẽ thông báo muốn gửi tiền, quà từ nước ngoài về Việt Nam. Sau đó, đối tượng giả làm nhân viên hải quan yêu cầu bị hại phải nộp tiền cước vận chuyển, thuế, phí... để nhận quà vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt.

Hack tài khoản facebook lừa đảo mượn tiền

Các đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook, sau đó nhắn tin cho bạn bè, người thân của người bị hack facebook hỏi mượn tiền rồi chiếm đoạt.

Vay tiền online qua app (ứng dụng):

Các đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại cài đặt các app vay tiền, khi bị hại đăng nhập vào các app, các đối tượng sẽ dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của bị hại như: phải chuyển thêm tiền đặt cọc, mua bảo hiểm khoản vay, đóng phí giải ngân...

Mạo danh lãnh đạo chính quyền, đoàn thể

Các đối tượng sử dụng hình ảnh của các lãnh đạo cơ quan, chính quyền, đoàn thể để mạo danh lập các tài khoản mạng xã hội (zalo, facebook...) sau đó nhắn tin cho cấp dưới, bạn bè, người thân, đồng nghiệp hỏi mượn tiền rồi chiếm đoạt tiền của các bị hại chuyển tới.

Đại tá Phạm Minh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đấu tranh, làm rõ tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản là nhiệm vụ không dễ dàng.

Để ngăn chặn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan Công an khuyến cáo người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác; không chuyển tiền cho bất kỳ ai thông qua điện thoại, Internet mà chưa biết rõ về họ. Cơ quan Nhà nước khi cần làm việc sẽ mời công dân đến trụ sở, không làm việc qua giấy triệu tập.

Người dân tuyệt đối không cung cấp OTP, tài khoản E - Banking cho bất kỳ ai. Khi có người quen, người thân hỏi mượn tiền, nhờ chuyển tiền, công dân cần gọi điện để xác nhận lại. Bên cạnh đó, người dân cần cảnh giác trước những công việc kiếm tiền dễ dàng trên mạng xã hội để tránh trở thành miếng mồi cho tội phạm.

Công an tỉnh Hải Dương đề nghị người dân thông báo ngay cho Công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất hoặc trực ban hình sự Công an tỉnh Hải Dương khi gặp các trường hợp nêu trên để tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết. Số điện thoại trực ban hình sự Công an tỉnh Hải Dương: 069.2829.231.

