Hé lộ nguyên nhân trẻ 2 tuổi tử vong bất thường tại trường

Ngày 15/10, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đã khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân bé 2 tuổi tử vong tại Trường Mầm non xã Nam Điền. Lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho hay: "Nguyên nhân ban đầu khiến cháu bé tử vong là do bệnh lý. Cháu có bệnh về tim và dạ dày nhưng trước đó bố mẹ không biết. Gia đình đồng thuận với nguyên nhân mà cơ quan điều tra công bố và làm thủ tục mai táng cho cháu bé".

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh Vietnamnet

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 15/10, sau giờ ngủ trưa, các cô giáo tại Trường Mầm non xã Nam Điền gọi các cháu dậy thì phát hiện bé 2 tuổi tử vong. Ngay sau sự việc, nhà trường báo cáo lên các cấp có thẩm quyền, thông báo với gia đình cháu bé.

Lực lượng công an cũng có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan liên quan phong tỏa, bảo vệ hiện trường; đồng thời khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Theo lãnh đạo UBND xã Nam Điền, hôm qua là buổi đi học đầu tiên của cháu bé.