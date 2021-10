Công an Hà Nội truy tìm tên cướp táo tợn ở siêu thị

Ngày 1/10, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra vụ cướp tài sản ở siêu thị Vinmart, xảy ra ngày 23/9, tại phường Phúc Diễn.

Theo điều tra của cơ quan Công an, đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản ở siêu thị là nam thanh niên khoảng 30-35 tuổi, cao khoảng 1m75, dáng người đậm, đầu đội mũ lưỡi chai màu xám, đeo khẩu trang màu đen, bên ngoài mặc áo khoác dài tay màu đen sọc viền vàng ở vai và hai bên cánh tay có túi ô vuông màu vàng (áo khoác có mũ màu vàng chùm lên mũ lưỡi chai màu xám).

>>>> Video: Người đàn ông cướp táo tợn ở siêu thị Vinmart

Nguồn: Công an TP Hà Nội.

Trích xuất từ camera an ninh cho thấy, đối tượng đeo găng tay dạng vải màu trắng lòng trong găng tay màu đỏ, mặc quần bò dài màu xanh đen, đi giầy vải kiểu dáng giầy lười màu nâu xám và điểu khiển một chiếc xe máy Honda Vision màu đỏ đen.