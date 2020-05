Hải Dương: Bắt giữ đối tượng đâm lái xe ôm để cướp tài sản

Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) vừa phối hợp với Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) bắt giữ đối tượng Vũ Ngọc Trung (SN 2001, trú tại Bắc Quang, Hà Giang) để điều tra hành vi dùng dao đâm trọng thương một lái xe ôm để cướp tài sản.



Thông tin ban đầu vụ án cho thấy, vào khoảng 1h sáng ngày 13/5, Vũ Ngọc Trung đóng giả người thuê xe ôm tại khu vực đường Giải Phóng, TP Hà Nội. Thời điểm này, Trung đã thuê anh Đào Quốc Việt (SN 1996, trú tại xã Lạc Long, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) chở về xã Tân Việt (huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Đối tượng Vũ Ngọc Trung tại cơ quan công an.

Khi anh Việt chở Trung đi đến khu vực đường vắng vẻ tại xóm 6 (thôn Ngọc Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương) , Trung đã rút ra một con dao đã được thủ sẵn trong ba lô và đâm vào cổ của anh Việt khiến anh bị thương nặng.

Do anh Việt cố gắng chống cự lại nên Trung không thực hiện được việc cướp tài sản. Sau đó, Trung đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và trốn lên Hà Nội ngay. Anh Việt sau đó đã cố chạy vào nhà dân cầu cứu và được đưa lên Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu.

Nhận được thông tin vụ việc trên, Công an huyện Thanh Hà đã vào cuộc xác minh, đồng thời phối hợp với Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội truy bắt đối tượng Trung khi Trung đang lẩn trốn tại quận Hoàng Mai. Đối tượng Trung đã được di lý đối tượng về Công an huyện Thanh Hà và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện Công an huyện Thanh Hà đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.