Dùng dây điện siết cổ tài xế xe ôm cướp tài sản

Ngày 28/9, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (40 tuổi, trú tại TP Thái Nguyên) để làm rõ tội "Giết người" và "Cướp tài sản" do có hành vi dùng dây điện siết cổ tài xế xe ôm đến chết.

Trước đó, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo về việc phát hiện xác chết đang phân hủy tại khu vực trồng cây của Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.