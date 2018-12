Bắt "nữ quái" chuyên lừa bán thiếu nữ vùng cao

Thông tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lữ Thị Nhom (SN 1993, trú xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An) để điều tra về tội “Mua bán trẻ em”.

Thời gian qua, Công an huyện Tương Dương đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến hành vi mua bán người; đồng thời, tổ chức giải cứu thành công cũng như hỗ trợ, giúp đỡ nhiều nạn nhân ổn định cuộc sống… Tuy nhiên, tình hình tội phạm mua bán người vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi công tác tuyên truyền phòng, chống loại tội phạm này ở Nghệ An phải tiếp tục được tăng cường và quyết liệt hơn.

Đối tượng Lữ Thị Nhom tại cơ quan công an. Đầu tháng 1/2018, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện phát hiện một số trẻ em tầm 15 - 18 tuổi vùng dân tộc thiếu số tại các xã Xá Lượng, Mai Sơn và Nhôn Mai giáp với biên giới Lào bỏ học sớm, bị lừa bán sang Trung Quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội Điều tra tổng hợp xác định, thời gian gần đây, Lữ Thị Nhom (SN 1993, thường gọi là Tuyết) trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn có biểu hiện cấu kết với một số đối tượng trên địa bàn rủ rê, dụ dỗ các bé gái bỏ học sớm để bán sang Trung Quốc. Tuy nhiên, đối tượng sinh sống ở Trung Quốc, rất ít khi trở về địa phương, còn các nạn nhân đều không liên lạc với gia đình. Điều đó gây không ít khó khăn trong công tác xác minh, làm rõ. Để tập trung điều tra, Lãnh đạo Công an huyện Tương Dương đã xác lập Chuyên án 119T.



Qua 1 thời gian dài theo dõi di biến động của đối tượng, các trinh sát phát hiện, tuy sống ở Trung Quốc nhưng thỉnh thảng Tuyết về quê thăm gia đình. Mỗi lần như thế, thị thường đi đến khu vực người dân tộc thiểu số trên địa bàn 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn để tiếp cận, dụ dỗ các em gái nhẹ dạ, cả tin sang Trung Quốc làm việc. Tuyết vẽ ra trước mắt các em gái viễn cảnh hết sức hấp dẫn với công việc nhẹ nhàng, thời gian làm việc ít nhưng mức lương cao ngất ngưởng… hoặc dụ dỗ các em sang bên kia lấy chồng, có cuộc sống giàu sang, sung sướng… Vì vậy, các nạn nhân dễ dàng “sập bẫy”.

Trong lúc các trinh sát đang tiến hành theo dõi đối tượng thì vào khoảng tháng 8/2018, Công an huyện tiếp tục nhận được đơn trình báo của 2 gia đình ở bản Na Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương về việc con gái họ bị bán sang Trung Quốc để lấy chồng. Công an huyện đã tìm mọi cách để liên lạc với Lìn Thị E T. (SN 2000) và Mong Thị T. (SN 2001), đều trú tại bản Na Bè, xã Xá Lượng đồng thời phối hợp với gia đình đưa 2 nạn nhân trở về. Sau đó, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo Lữ Thị Nhom đến cơ quan Công an vì đã lừa bán con họ sang Trung Quốc.

Sau một thời gian kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã có đủ căn cứ để bắt giữ Lữ Thị Nhom. Đến đầu tháng 9, xác định đối tượng đang có mặt ở địa phương, Ban chuyên án đã cử cac trinh sát tiến hành theo dõi mọi biến động của thị. Đến ngày 1/12/2018, khi Nhom đi xe máy xuống thị trấn Hòa Bình thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng quanh co chối tội, nhưng trước những tài chứng cứ không thể chối cãi, thị đã phải cúi đầu nhận tội. Nhom khai nhận, đã móc nối với một số người bên Trung Quốc, sau đó về Việt Nam dụ dỗ các phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc thiểu số bán sang Trung Quốc để lấy chồng. Nếu là những cô gái trẻ, đẹp thì sẽ bán với giá 4 vạn nhân dân tệ (tương đương 120 triệu đồng), còn nếu là phụ nữ lớn tuổi chỉ bán với giá 2 vạn nhân dân tệ (tương đương 60 triệu đồng). Nếu bán được 1 người, Nhom được hưởng từ 20 - 40 triệu đồng. Vào tháng 3/2015, thị đã lừa gạt 2 em Lìn Thị E T. và Mong Thị T. đưa ra biên giới Việt - Trung, giao cho 1 người đàn ông đưa sang Trung Quốc lấy chồng với giá 9,2 vạn nhân dân tệ (tương đường 276 triệu đồng).

Hiện, Công an huyện Tương Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lữ Thị Nhom về hành vi mua bán trẻ em, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, vụ án.