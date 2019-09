Công an bị "tố" vào nhà đánh người: Đại úy nói chỉ là "chuyện gia đình"

(Kiến Thức) - Đại úy Hoàng Văn Sơn (cán bộ Công an huyện Yên Châu, Sơn La) người bị "tố" vào nhà dân đánh người cho biết: "Đấy là việc gia đình tôi".

Liên quan đến vụ việc gia đình bà Quàng Thị Sở (bản Mệt Sai, xã Sặp Vặt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) tố cáo anh Hoàng Văn Sơn (cấp bậc đại úy, đang công tác tại công an huyện Yên Châu) xông vào nhà đánh người gây thương tích. PV Kiến Thức đã trực tiếp liên hệ với đại úy Sơn bị tố vào nhà đánh người để làm sáng tỏ.

Trao đổi về thông tin tố cáo, đại úy Sơn cho biết: “Đấy là việc gia đình tôi, còn nếu như muốn hỏi gì thì cứ trực tiếp lên Công an huyện”.

Trước đó, ông Bùi Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Yên Châu cho biết: “Sự việc trên là có thật, hiện tại tôi đã chỉ đạo cho phòng ban chuyên môn xuống cơ sở để điều tra, xác minh sự việc. Quá trình xác minh được biết, về nhân thân ông Triệu là người hay uống rượu nên có nhiều lần gây rối tại địa phương, chính quyền địa phương cũng đã đến để góp ý”. Trưởng Công an huyện Yên Châu nói thêm: “Biết đồng chí Sơn là người nhà nên chính quyền cũng đã nhờ “tác động” giúp, hôm sự việc xảy ra là đồng chí cán bộ công an có xuống thăm gia đình người nhà, họ hàng tại bản Nghè thì có sang gia đình ông Triệu để nói chuyện, góp ý với gia đình. Sau khi “góp ý” thì ông Triệu đã dùng dao truy đuổi đồng chí công an – khả năng trong lúc ý cũng có uống rượu nữa nên việc khống chế và tước dao là có xảy ra, quá trình khống chế đối tượng đã bị ngã xuống nền nhà, tức là có vết xây xước nhẹ thôi nguyên nhân là do ngã. Tôi cũng cho xác minh, việc đó chính quyền cũng sẽ có báo cáo về nhân thân gửi lên cơ quan chức năng”. Trao đổi với PV về sự việc trên ông Mè Văn Triệu (người bị đại úy Sơn đánh) kể lại: “Trưa ngày mùng 1/9, tôi có tổ chức bữa cơm nên mời chú của tôi là ông Hoàng Văn Xó và bạn ông Xó đến ăn cơm, sau khi ăn cơm uống rượu xong tôi có mở nhạc để hát karaoke tại nhà. Lúc này, anh Phủ (người trong bản có vấn đề về thần kinh khi uống rượu - PV) không biết đi uống rượu ở đâu về nên có lên nhà tôi để hát. Do say rượu nên mở nhạc to, rồi hò hét, tôi có nhắc nhở Phủ nhưng không được.

Lúc này anh Sơn (Hoàng Văn Sơn cán bộ Công an huyện Yên Châu - PV) không biết đi đâu về, khi đến bản anh Sơn để chiếc xe máy cách nhà tôi khoảng 2 nhà rồi đi thẳng lên nhà tôi. Vào đến nhà anh Sơn mới giật cái mic để trước mặt tôi ném đi (lúc này Phủ đã về - PV), sau đó quay sang túm cổ tôi khi tôi đang ngồi uống nước rồi nói “mày biết tao là ai không” rồi cầm tay tôi vặn ra đằng sau và đá tôi ngã ra sàn nhà.

Tức quá tôi chạy vào trong nhà cầm con dao để quay lại chỗ anh Sơn nhưng con trai lớn nhà tôi Phùng Đức Long (con riêng của vợ - PV) mới giật được con dao đó ném đi. Lúc này anh Sơn tiếp tục chạy vào nhà để đánh tôi thì được Long con trai lớn kéo anh Sơn ra còn vợ tôi và con trai thứ 2 kéo tôi ra vừa đánh anh Sơn còn nói “chúng mày ra hết cho tao, tí tao ăn thịt hết 3 bố con chúng mày đấy” rồi đấm vào mặt con trai lớn của tôi là Phùng Đức Long khiến cháu bị rách môi chảy máu.

Thấy vậy, vợ tôi mới đi gọi hàng xóm (người nhà anh Sơn - PV) cùng công an viên của bản đến để đưa anh Sơn ra khỏi nhà tôi nhưng anh Sơn không chịu xuống nên phải bế anh Sơn xuống thì anh Sơn mới chịu xuống. Tức quá tôi tiếp tục cầm dao đuổi theo, đến cổng nhà cậu Tương (người nhà bên vợ) thì anh Thông - công an viên của bản mới giật được con dao và ném đi. Lúc này anh Sơn thấy thế tiếp tục lao vào đánh tôi quật ngã tôi ra sân, thấy tôi ngã anh Sơn tiếp tục đạp vào đầu tôi khiến tôi đập mặt vào hòn gạch rách khóe mắt” – ông Triệu cho biết thêm.

Sau khi sự việc xảy ra bà Quàng Thị Sở (vợ ông Triệu) đã là Đơn tố cáo gửi đến Huyện ủy, Công an huyện Yên Châu để yêu cầu làm rõ

Ngày 18/9 PV tiếp tục liên hệ với ông Bùi Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Yên Châu qua điện thoại để đặt lịch làm việc tuy nhiên vị Trưởng Công an huyện này báo bận và hẹn khi nào “hết bận” sẽ thông báo lại. Tuy nhiên, đã 5 ngày trôi qua PV không nhận được phản hồi nào từ vị lãnh đạo Công an huyện này

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin nghi vấn công an vào nhà đánh người dân.