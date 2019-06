Công an bất ngờ ập vào ngôi nhà có 20 người nước ngoài thuê ở TP HCM

Lực lượng công an phong tỏa, khám xét căn nhà nhóm đối tượng người nước ngoài thuê để gây án.

Đầu giờ chiều nay 12/6, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP HCM cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 9 vừa triệt phá đường dâydo nhóm đối tượng người nước ngoài thực hiện.