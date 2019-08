Cô ruột xả mưa đòn roi vào người cháu trai 13 tuổi gây thương tích nặng

Ngày 21/8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với bà Nguyễn Thị Kim Thoa (34 tuổi ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè) về tội cố ý gây thương tích.