Ông Đặng Hoàng Đa lạm dụng quỹ Công an tỉnh Sóc Trăng khi làm Giám đốc thế nào?

(Kiến Thức) - Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, thời điểm ông Đặng Hoàng Đa là Giám đốc, tổng chi “quỹ sản xuất”của công an tỉnh này lên đến 45,9 tỷ đồng vượt quy định.

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc ông Đặng Hoàng Đa, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng (hiện là Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Bộ Công an) lạm dụng quỹ sản xuất của đơn vị để chi cho tiếp khách, quà biếu khiến cán bộ bức xúc, gửi đơn thư nhiều nơi, Thanh tra Bộ Công an vừa có văn bản chuyển vụ việc tới Cơ quan kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để xem xét, xử lý theo quy định.



Theo đó, Cơ quan kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương sẽ xem xét các thông tin phản ánh liên quan đến việc kê khai hồ sơ, bổ nhiệm cán bộ và những khoản chi tiêu không đúng quy định của cựu Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhận được đơn phản ánh ông Đặng Hoàng Đa khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, duyệt chi nhiều khoản không đúng dẫn tới nợ ngân sách 7 tỷ đồng, bao che cho cán bộ cấp dưới có sai phạm...

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa.

Trước đó, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/9, báo chí đã đề cập đến vụ việc ông Đặng Hoàng Đa, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng , lạm dụng quỹ sản xuất của đơn vị để chi cho tiếp khách, quà biếu. Trả lời câu hỏi trên, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Bộ Công an đã nhận được các thông tin, đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ kiểm tra, xác minh thông tin đã nhận được để có câu trả lời. “Nếu có sai phạm, Bộ Công an sẽ xử lý theo quy định”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết.

Trước đó, đầu tháng 8/2019, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng có báo cáo gửi Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương về dư nợ tại Công an tỉnh Sóc Trăng.

Báo cáo cho thấy, việc quản lý, sử dụng “quỹ sản xuất” tại Công an tỉnh Sóc Trăng từ tháng 1/2011 đến ngày 20/10/2016 có nhiều dấu hiệu sai phạm.

Theo đó, tổng thu “quỹ sản xuất” của Công an tỉnh Sóc Trăng trong thời gian này là 38 tỷ đồng nhưng tổng chi hơn 45,9 tỷ đồng. Trong đó, chi mua quà biếu, tiếp khách trên 39,7 tỷ đồng; chi đi công tác, hội nghị 3,4 tỷ đồng, chi cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ bếp ăn trên 1 tỷ đồng và chi khác hơn 1,6 tỷ đồng.

Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Giám đốc Công an tỉnh khi đó là ông Đặng Hoàng Đa (hiện là Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an) khi đó đã duyệt chi trên 28,8 tỷ đồng. Một PGĐ công an tỉnh duyệt chi hơn 12 tỷ đồng. Khoản còn lại do một số lãnh đạo công an tỉnh duyệt chi. Người ký nhận tiền chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần Công an tỉnh Sóc Trăng, trong đó có người ký nhận trên 25 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho thấy, quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ của Công an tỉnh Sóc Trăng chưa rõ ràng khi lãnh đạo các đơn vị tiếp khách không được quá 1,5 triệu đồng/lần và phải báo cáo bằng văn bản để lãnh đạo Công an tỉnh phê duyệt, nhưng không quy định mức chi “quỹ sản xuất” đối với lãnh đạo Công an tỉnh này.

Dẫn đến, nhiều khoản chi tiếp khách, mua quà biếu và đi công tác của lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng từ vài chục triệu đồng, cao nhất 150 triệu đồng.

Vì thế, “quỹ sản xuất” của Công an tỉnh Sóc Trăng giai đoạn kể trên âm 5,4 tỷ đồng và phải mượn ngân sách nhà nước để chi trả. Trong khi đó, việc mượn tạm ngân sách sử dụng cho “quỹ sản xuất” không được phê duyệt bằng văn bản, nhưng những người liên quan cho biết có sự chỉ đạo miệng của Giám đốc Công an tỉnh lúc bấy giờ là ông Đặng Hoàng Đa dẫn đến nay vẫn chưa trả được nợ.

Do vậy, Công an tỉnh Sóc Trăng cho rằng khoản nợ 5,4 tỷ đồng nêu trên thuộc trách nhiệm của ông Đặng Hoàng Đa.

Tuy nhiên, ông Đặng Hoàng Đa đang công tác tại Bộ Công an nên Công an tỉnh Sóc Trăng đề nghị UBKT Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với ông Đặng Hoàng Đa và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xử lý theo quy định.