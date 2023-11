Có nên tận dụng thải than làm vật liệu san lấp?

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho phép tỉnh Quảng Ninh sử dụng hơn 12 triệu m3 đất đá thải trong quá trình khai thác than làm vật liệu san lấp. Đây là kết quả sau nhiều năm tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đề nghị Bộ TN&MT cho phép thu hồi, sử dụng chất thải trong quá trình khai thác than làm vật liệu san lấp.



Ông Hoàng Cao Phương, Vụ trưởng Khoáng sản (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ TN&MT), cho biết, thành phần có trong đất đá thải các mỏ than vùng Quảng Ninh chủ yếu là khoáng vật, khoáng chất sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường. Do đó, đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh sử dụng nguồn đất đá thải mỏ để làm vật liệu san lấp là hợp lý. Tuy nhiên, do vướng mắc pháp lý và yêu cầu kiểm soát các chất độc hại trong chất thải nên đến nay Bộ TN&MT mới cho phép.

Ảnh minh họa.

PGS.TS Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, Hội thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho rằng, nhiều nước trên thế giới đã tận dụng và sử dụng phổ biến các chất thải làm vật liệu vào những việc có ích, do đó ở nước ta cần đẩy nhanh hơn nữa việc chấp thuận để sử dụng thải than làm vật liệu san lấp, xây dựng là điều hợp lý.

Những công trình, việc được phép sử dụng đất đá thải trong quá trình khai thác than làm vật liệu san lấp, sẽ góp phần làm tăng hiệu quả sử dụng khoáng sản; giảm phát thải vào môi trường từ khai thác than, giảm diện tích đất phải sử dụng làm bãi thải ngoài, nhất là các mỏ than lộ thiên; đồng thời phù hợp chủ trương xây dựng nền kinh tế tuần hoàn của Chính phủ; tạo việc làm, tăng thu ngân sách địa phương, tháo gỡ khó khăn về nhu cầu vật liệu san lấp mặt bằng các dự án, công trình ở nhiều địa phương.

"Tuy nhiên, trước khi chấp thuận cho một địa phương, một công trình được sử dụng đất thải than vào san lấp cần phải nghiên cứu, đánh giá kỹ về các yếu tố nguy hiểm, bất lợi môi trường. Chỉ khi đảm bảo được tiêu chuẩn mới được cấp phép", PGS.TS Hoàng Hà nhấn mạnh.

>>> Mời quý độc giả xem video: PGS.TS Lê Thị Kim Phụng chia sẻ về Dự án “Phát triển kỹ thuật sản xuất vật liệu tính năng cao aerogel composite từ phụ phẩm nông nghiệp”: