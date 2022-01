Cô gái vào shop quần áo trộm hơn 13 triệu đồng ở Thanh Hóa

Ngày 19/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Trung Thành, huyện Nông Cống vừa bắt giữ một người phụ nữ có hành vi vào shop quần áo để trộm tiền.

Bùi Thị Bình tại cơ quan Công an.

Theo đó, khoảng 16h ngày 17/1, qua công tác tuần tra kiểm soát tại thôn Yên Quả 2, công an xã này phát hiện, bắt quả tang Bùi Thị Bình (SN 1997, ở phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn) trộm cắp số tiền 13.350.000 đồng của chị H. là chủ shop quần áo Chi fashion.

Đại úy Lê Đình Tú, Trưởng Công an xã Trung Thành cho biết, thời điểm gần Tết Nguyên đán các đối tượng trộm cắp tài sản thường lợi dụng sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản để trộm cắp. Do đó, Công an khuyến cáo người dân phải đề cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản, nhất là ở những khu vực đông người.

Hiện vụ vào shop quần áo trộm tiền ở Thanh Hóa đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.