Cô gái trẻ tố cáo thầy dạy yoga hiếp dâm ở Sài Gòn

Ngày 12/9, Công an quận 5 vừa chuyển hồ sơ vụ việc chị Liễu (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, trú quận 5) tố cáo bị thầy giáo dạy yoga hiếp dâm cho cơ quan CSĐT Công an TP HCM mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.



Trước đó, chị Liễu tới Công an phường 1, quận 5 trình báo về việc bị ông L.D.R. (33 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, trú tại 1 chung cư ở quận 5) là huấn luyện viên dạy yoga hiếp dâm.

Hình minh hoạ.

Chị Liễu cho hay, chiều 2/9, chị đến nơi học yoga của ông R. tại căn hộ trên đường Cao Đạt, phường 1, quận 5. Lúc này, trong phòng chỉ có mình chị Liễu với ông R..

Bất ngờ, ông R. tiến lại gần chị M. rồi ôm chị. Quá hoảng sợ, chị Liễu tìm cách chống trả thoát thân thì thầy giáo dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm chị Liễu mặc cho nạn nhân van xin.

Sau đó, chị Liễu đã tới công an trình báo. Công an đã lấy lời khai nạn nhân và chuyển hồ sơ cho Công an TP HCM để tiếp tục xác minh điều tra theo thẩm quyền.