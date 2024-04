Hẹn hò online và loạt “quý ông, quý bà” bị lừa tiền tỷ

Bị "chồng hờ" lừa gần 1 tỷ đồng khi hẹn hò online: Công an Hà Nội cho biết, mới đây, chị T. (trú tại Hà Đông, Hà Nội) tham gia hẹn hò online và được một đối tượng nhắn tin, xưng hô là vợ chồng. Đối tượng đã nhờ chị T. đăng nhập tài khoản trên trang web mexcglobali66.com để giao dịch mua chứng khoán. Qua vài ngày đăng nhập, nhận thấy khoản lợi nhuận thu được "tốt", chị T đã nhờ "chồng" dạy đăng ký để giao dịch mua chứng khoán. Chị T. đã chuyển 914 triệu đồng tham gia đầu tư, nhưng sau đó số tiền này đã bị chiếm đoạt. Hẹn hò qua Tinder, người phụ nữ bị lừa hơn 5 tỷ: Theo đơn trình báo, chị T. tham gia ứng dụng hẹn hò Tinder và quen một người đàn ông giới thiệu là bác sĩ của một bệnh viện lớn tại Singapore. Sau khi tạo niềm tin với chị T, người này mời chị tham gia chơi tiền ảo. Lần đầu chị T. nạp 20 triệu đồng và ngay lập tức được rút ra 30 triệu. Chị T. tiếp tục nạp 266 triệu và rút ra được 304 triệu. Chị tiếp tục nạp 300 triệu thì được thông báo “tài khoản thắng 10,1 tỷ đồng” nhưng phải nộp 20% lợi nhuận thuế thu nhập cá nhân. Chị T. đã nộp 1,7 tỷ đồng tiền tiền thuế, 2 tỷ tiền xác minh tài khoản để rút được tiền về và 1,4 tỷ để tham gia kênh rút tiền nhanh. Chỉ trong vòng 5 ngày, chị đã chuyển cho các đối tượng 5.4 tỷ. (Ảnh minh họa) Tin vào app hẹn hò qua mạng, người đàn ông bị lừa 3 tỷ: Ông N.V.P (ngụ TP. Pleiku) thấy quảng cáo app “em út” nên đã cài đặt và được yêu cầu đóng tiền mua thẻ VIP. Cụ thể, bước 1 yêu cầu nộp 578.000 đồng, bước 2 nộp 399.000 đồng, bước 3 nộp tiền hơn 2,1 triệu và bước 4 nộp hơn 10 triệu. Sau khi hoàn thành, ông P. vẫn không được hẹn hò vì lý do “làm sai yêu cầu, sai nội dung chuyển khoản”… và yêu cầu ông P. tiếp tục nộp tiền để nhận thẻ VIP thì mới được nhận lại số tiền đã chuyển khoản. Vì muốn lấy lại tiền đã nộp, ông P. đã chuyển khoản hơn 10 lần với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. (Ảnh minh họa) Dính bẫy tình một đêm, người đàn ông bị lừa đảo hơn 1 tỷ: Tháng 12/2023, ông V.N (trú ở Hà Nội) vào trang Facebook của một quán bar ở Đà Nẵng và được giới thiệu các dịch vụ về “Hệ thống gái gọi toàn quốc”. Khi ông V.N tham gia nhóm này thì được yêu cầu nộp 1 triệu đồng. Sau đó ông V.N. được yêu cầu nạp thêm tiền để sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, khi số tiền lớn thì nhóm này báo rằng ông thao tác sai và sẽ bị mất tiền. Nếu muốn nhận lại tiền thì phải tiếp tục nạp số tiền lớn hơn. Ông N. đã nạp tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.(Ảnh minh họa) Người đàn ông bị lừa hơn 1 tỷ đồng vì tìm người tâm sự trên ứng dụng hẹn hò: Ngày 3/10/2023, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 300 người tham gia ứng dụng trên internet để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Theo điều tra, ông H. (ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã truy cập internet tìm bạn khác giới tâm sự trên ứng dụng "kỹ nữ" và được nhân viên hướng dẫn rồi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác định đối tượng Vũ Duy Sơn (26 tuổi, ngụ quận Hà Đông, TP Hà Nội) là một trong những thành viên của đường dây lừa đảo này. Nam thanh niên bị lừa 1,4 tỷ khi tham gia ứng dụng hẹn hò online: Ngày 1/8/2023, Công an TP Hà Nội thông tin, một nam thanh niên cho biết đã cài đặt ứng dụng “hoanxxx” trên đường dẫn truy cập tại địa chỉ trang web: https://xxxhoi.org để làm quen với các bạn khác giới. Sau khi đăng ký, nam thanh niên được hướng dẫn phải nạp tiền để cấp thẻ thành viên với hứa hẹn sẽ được hoàn trả lại tiền. Tuy nhiên, sau đó, nhân viên quản lý ứng dụng lấy lý do hệ thống bị lỗi nên không hoàn trả lại tiền và tiếp tục hướng dẫn nạp tiền vào để nhận lại tiền đã nạp. Chỉ trong vòng 8 ngày, nạn nhân đã thực hiện 10 lần chuyển tiền và bị chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng. (Ảnh minh họa) Người đàn ông mất 600 triệu đồng vì tham gia nhóm "Tình một đêm": Tháng 6/2023, Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của anh T. (SN 1973) về việc được mời tham gia nhóm "Tình một đêm". Anh T. lựa chọn gói dịch vụ, nộp tiền, thực hiện các nhiệm vụ và nhận "hoa hồng" thành công. Khi thực hiện nhiệm vụ và nạp số tiền lớn thì hệ thống thông báo "sai dữ liệu, tài khoản bị khóa", thành viên phải nộp thêm tiền để phục hồi dữ liệu, mở khóa tài khoản. Chỉ trong vòng 2 ngày, anh T. đã chuyển hơn 600 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Danh tính 2 nữ quái và “màn kịch” lừa đảo bằng tin nhắn chuyển khoản.

