Cô gái giả chết sau đòn tấn công máu lạnh của kẻ si tình

Ngày 11.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng và cố ý gây thương tích xảy ra tại một phòng trọ nằm trên đường Cống Lở (phường 15, quận Tân Bình). Nghi phạm được xác định là Lê Ngọc Sơn (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Chị C nằm trên giường bệnh vẫn chưa hết kinh hoàng về vụ việc.

Hai nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị Mỹ C. (35 tuổi, quê Bến Tre và Nguyễn Thị Yến T. (24 tuổi, quê Đồng Tháp) đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Chị C nhập viện trong tình trạng bị bắn 3 phát đạn, trong đó 1 viên trúng đầu, 1 viên sượt qua đầu và 1 viên trúng vào lòng bàn tay gây gãy 3 ngón tay. Ngoài ra, nạn nhân còn bị dao đâm ở đùi, sườn gây tràn dịch màng phổi. Trong đầu chị C hiện vẫn còn 1 mảnh đạn nhưng chưa thể phẫu thuật lấy ra do sức khỏe còn yếu.

Riên chị T (bạn gái cũ của Sơn) nhập viên trong tình trạng bị dao đâm vào bụng gây vỡ gan cùng nhiều vết thương ở đầu.

Nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, chị C tỏ ra đau đớn vì những vết thương trên cơ thể hành hạ. Chị vẫn chưa hết kinh hoàng khi nhắc lại sự việc đối tượng máu lạnh muốn lấy mạng chị.

“Đến giờ nằm đây tôi vẫn không tin rằng mình còn sống. Cữ nghĩ đã chết dưới những viên đạn, nhát dao của thanh niên máu lạnh gây ra”, chị C nói trong hoảng sợ.

Theo chị C, chị và T cùng làm việc tại một nhà hàng ở quận Tân Phú và hai chị em khá thân thiết với nhau. Trưa 9.7, T đến phòng trọ của chị trên đường Cống Lở (phường 15, quận Tân Bình) để chơi và ở lại ăn cơm.

Khi hai chị em vừa ăn cơm xong, thì Lê Ngọc Sơn (bạn trai cũ của T) xuất hiện hỏi T tại sao không nghe điện thoại?.

“Tôi lấy điện thoại của tôi trong ngăn tủ ra thì Sơn chạy đến ngăn lại tra hỏi gọi cho ai. Sơn sau đó lấy ổ khóa chốt cửa phòng rồi rút súng tự chế dí vào đầu tôi”, chị C kể.

Sợ Sơn làm liều nên chị cùng T quỳ, khóc van xin Sơn tha mạng. Tuy nhiên, thú tính trong người Sơn nổi lên, bỏ ngoài tai những lời van xin của hai cô gái.

Nhà trọ hai cô gái bị thanh niên dùng súng bắn, đâm.

“Tôi quỳ xin tha mạng nhưng Sơn vẫn bắn 3 phát đạn vào người tôi. 2 phát đạn trúng đầu, phát còn lại tôi giơ tay lên đỡ nên bị thương ở tay. Bắn tôi xong, Sơn quay sang bắn vào người bạn gái cũ”, chị C kể.