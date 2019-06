Clip: Dân di dời khẩn cấp vì núi Hồng Lĩnh thành biển lửa

Sáng ngày 29/6, có mặt tại hiện trường vụ cháy ở núi Hồng Lĩnh, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận đám cháy rừng ở thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bùng phát trở lại, lửa khói bốc cao nghi ngút. Chính quyền huy động nhiều lực lượng tham gia chữa cháy, trong đó có nhiều xe chữa cháy được huy động từ tỉnh Nghệ An sang dập lửa.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ chiều 28/6, tại khu vực rừng thông tiểu khu 92A thôn 7, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) xảy ra một vụ cháy rừng lớn. Từ điểm phát cháy ban đầu, ngọn lửa sau đó lan rộng sang các khu rừng thuộc tổ dân phố 2, 3 thị trấn Xuân An. Ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, cho biết đám cháy bùng phát mạnh, chính quyền đã huy động hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, Tiểu đoàn Đặc công D31 (Bộ Tư lệnh Quân khu 4), quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ, đội PCCC Công an huyện Nghi Xuân tham gia dập lửa. Do đám cháy lan rộng, chính quyền đã phải di dời khẩn cấp 80 hộ dân sống gần khu vực đám cháy. Đến khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28-6, đám cháy được khống chế.

Tuy nhiên, đến khoảng 3 giờ sáng ngày 29-6, đám cháy lại bùng phát trở lại, có nguy cơ uy hiếp nhiều nhà dân và một cây xăng lớn trên Quốc lộ 1A. Đám cháy xảy ra ven Quốc lộ 1A, thu hút nhiều người dân tới khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp khó khăn.

Sau đây là những hình ảnh phóng viên ghi lại đám cháy rừng tại xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Cũng vào khoảng 13 giờ chiều 28-6, tại tiểu khu 92, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, rừng thông phòng h ộ bất ngờ bùng cháy, sau đó nhanh chóng lan rộng sang một số tiểu khu lân cận.

Đám cháy rừng bùng phát dữ dội trong đêm - Ảnh: Đức Ngọc

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Nghi Xuân đã huy động gần 1.000 người, gồm: Kiểm lâm, công an, bộ đội (Ban Chỉ huy quân sự huyện), Tiểu đoàn Đặc công D31 (Bộ Tư lệnh Quân khu 4), và nhân dân địa phương cùng nhiều phương tiện tiến hành dập lửa.

Tuy nhiên, do thời nắng nóng kéo dài, cộng vào đó là gió phơn nam thổi mạnh khiến lửa thôi băng qua đường băng cản lửa, nên lan rộng rất nhanh. Đến 23 giờ cùng ngày, ngọn lửa vẫn cháy dữ dội, đe dọa khu vực rừng thông thị xã Hồng Lĩnh và các khu dân cư.

Ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, cho biết để tránh thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân gần khu vực rừng đang cháy, huyện đã và đang huy động lực lượng di dời khẩn cấp gấn 100 hộ dân tại tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An.

"Ngoài ra, chúng tôi cũng đã huy động thêm xe chữa cháy và các lực lượng khoanh vùng đám cháy, nỗ lực không để ngọn lửa lan rộng sang các khu vực khác. Hiện, lửa đã thiêu rụi khoảng vài ha rừng thông, keo và bạch đàn"- ông Hưng cho biết thêm.

Theo ghi nhận, từ ngày 4-6 đến nay, miền Trung nắng nóng liên tục, tâm điểm là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình..., nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-39, có nơi trên 40. Dự báo, tình trạng này kéo dài đến hết tháng 6.

Do ảnh hưởng nắng nóng kéo dài nên 3 ngày nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra cháy rừng diện rộng ở tại các huyện Lộc Hà, thị xã Kỳ Anh, Hương Sơn, Đức Thọ, thiêu rụi hàng chục ha rừng.

*Tiêu đề đã được BTV đặt lại