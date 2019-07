Chuẩn bị họp báo công khai các vấn đề Thủ Thiêm

Trong ngày làm việc của kỳ họp thứ 15 HĐND TP HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã đề cập và đề nghị HĐND TP.HCM nhập cuộc để sớm giải quyết vấn đề Thủ Thiêm.



Đại biểu Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM khi đề cập đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại quận 2 đã cho rằng, kết luận của Thanh tra Chính phủ đã nêu rõ những khuyết điểm, vi phạm của Thành phố trước đây trong việc thực hiện đầu tư, xây dựng.

"Dư luận cử tri mong muốn chính quyền Thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ cần gắn với việc giải quyết khiếu kiện của những hộ dân liên quan một cách hợp tình, hợp lý, để người dân sớm ổn định cuộc sống" - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM nêu ý kiến.

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố HCM cũng nói rằng, qua ghi nhận, nhiều ý kiến của cử tri cho rằng vấn đề giám sát của HĐND TP về khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa đúng mức. Cử tri mong muốn HĐND TP yêu cầu các cơ quan quản lý có thông tin để có một kế hoạch giám sát cụ thể, hiệu quả.

Lãnh đạo TPHCM tại phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh Đình Lý

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê mong muốn TP.HCM tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt xoay quanh vấn đề Thủ Thiêm và mở rộng thành phần là các đại biểu HĐND TP. Việc này để thông tin rõ ràng về những vấn đề Thủ Thiêm đã được Thanh tra Chính phủ kết luận, bởi HĐND có trách nhiệm thực hiện giám sát các chính sách liên quan, trong đó có Thủ Thiêm.

Trên cương vị là Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, Ban Tuyên giáo sẽ phối hợp với Trung tâm Báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xin ý kiến của Thường trực UBND TP.HCM để chuẩn bị phương án họp báo công khai các vấn đề Thủ Thiêm để cử tri, người dân thấy được thiện chí tích cực của thành phố, cũng như khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Việc này còn khẳng định TP.HCM luôn quan tâm đến cuộc sống của người dân trong vùng bị thu hồi đất, phải di dời.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị cần công khai lộ trình thực hiện kết luận thanh tra khu đô thị Thủ Thiêm . Theo bà Tâm, việc gì Thanh tra Chính phủ đã khẳng định là sai, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân thì xử lý trước. Những việc khác như xử lý cán bộ sai phạm cũng rất cần thiết, nhưng trước mắt phải giải quyết quyền lợi cho người dân.

Trước đó, ngay đầu phiên khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói rằng, giải quyết nhanh vấn đề Thủ Thiêm là một trong những công việc trọng tâm sẽ được thực hiện từ nay đến cuối năm 2019.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, TP.HCM đang khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đồng thời, TP.HCM cũng chỉ đạo UBND quận 2 tiếp tục đối thoại với các hộ dân có nhà, đất trong phạm vi 4,3ha phường Bình An về chính sách hỗ trợ; hoàn chỉnh chính sách hỗ trợ, tái định cư trình HĐND TP trong tháng 7.2019. Đặc biệt, UBND TP.HCM sẽ giải quyết khiếu nại của các hộ dân tại 5 khu phố của các phường Bình An, An Khánh, Bình Khánh theo quy định của pháp luật.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chính quyền khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ; tiếp tục đối thoại với các hộ dân liên quan; hoàn chỉnh phương án chính sách bồi thường, tái định cư để trình HĐND TP theo quy định.