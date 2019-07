Kỳ lạ những khu nhà vắng vẻ và xuống cấp ở Thủ Thiêm

Khu tái định cư Bình Khánh (quận 2, TP.HCM) nằm giữa trung tâm bán đảo Thủ Thiêm hoàn thành từ năm 2015. Đến nay, nhiều khối nhà vẫn vắng vẻ, không người ở và xuống cấp trầm trọng. Dù đã hoàn thành cơ bản vào năm 2015, đến nay hàng nghìn căn hộ trong khu tái định cư Bình Khánh vẫn chưa có cư dân dọn về ở. Dự án được đầu tư để tái định cư tại chỗ cho các hộ dân thuộc 5 phường trung tâm của Khu đô thị Thủ Thiêm với tổng số 12.500 căn hộ. Do cư dân không về ở, khu tái định cư đã được mang ra đấu giá một phần, nhưng gần như không có người mua. Trong thời gian sắp tới, 3.790 căn hộ thuộc khu tái định cư này lại tiếp tục được đề nghị đem ra đấu giá lần hai. Do không có người về ở và bỏ hoang nhiều năm, nên tiện ích và cơ sở vật chất nơi đây đang dần xuống cấp nhanh chóng. Hàng loạt các khối nhà được xây dựng khá dày đặc, san sát khiến không gian ngộp thở, tù túng và bí bách. Không người ở, cũng không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, cỏ dại mọc cao quá đầu người trước sảnh chính một số tòa nhà. Một số trụ cứu hỏa lâu ngày không sử dụng, phơi nắng mưa đã bị gỉ sét phần lớn, rêu mốc bám đầy xung quanh. Khu vực công viên, đường dạo bộ cũng trong tình cảnh bị cỏ dại mọc. Rác thải nổi lềnh bềnh bốc mùi hôi thối trong khuôn viên dự án. Sàn gạch bị xuống cấp, bong tróc, rêu mốc xuất hiện ở hầu hết diện tích mặt sàn. Tại khu vực đường ra vào dự án còn xuất hiện rác thải. Các ki ốt dịch vụ luôn trong tình trạng im ắng đóng cửa, không thấy dấu hiệu hoạt động. Lối ra vào các tòa chung cư đa phần được rào chắn do chưa có cư dân vào ở. Các con đường ở đây hầu như vắng bóng xe cộ qua lại. Một góc hiếm hoi trong công viên có bóng dáng cư dân ra đây thư giãn Một số người dân căng bạt tạm bợ để buôn bán trên vỉa hè của khu chung cư đang bỏ hoang. Khách hàng chủ yếu là các công nhân, người lao động làm thuê xung quanh dự án. Trong kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, hàng loạt sai phạm trong quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng khu đô thị này được chỉ ra.

