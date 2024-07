Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Ngày 4/7, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024 để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền.



Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương và Thủ tướng Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trước khi hội nghị bắt đầu, thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trân trọng thông báo Công văn số 10038, ngày 28/5/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý phân công Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tiếp tục tham gia Đảng uỷ Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đây là vinh dự của Đảng uỷ Công an Trung ương nói riêng và toàn Đảng bộ Công an Trung ương khi lực lượng CAND luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, là chỗ dựa vững chắc, nguồn động viên lớn của tập thể Đảng uỷ Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Hội nghị lần này bàn một số nội dung quan trọng: Đánh giá kết quả, kiểm điểm lại việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu năm đến nay; đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2024; đánh giá sơ kết việc thực hiện một số chủ trương của Đảng, Chính phủ liên quan đến công tác công an và dự kiến sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị thuộc Bộ.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Công an Trung ương; Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Công an; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 25/3/2019 của Bộ Chính trị; Báo cáo tóm tắt tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo giữa 2 kỳ hội nghị của Đảng ủy Công an Trung ương và một số nội dung quan trọng khác…