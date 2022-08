Chủ tịch Hà Nội: “CATP chủ động mọi tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Thủ đô”

Trong 7 tháng đầu năm, Công an Thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hơn 1.000 lượt kỳ, cuộc diễn ra trên địa bàn Thành phố; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31; đấu tranh quyết liệt với tội phạm an ninh mạng và sử dụng công nghệ cao; triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, ban hành Mệnh lệnh 01 về mở cao điểm 30 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp trên địa bàn TP; thực hiện quyết liệt cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Do chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh nên tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô cơ bản ổn định, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm so với cùng kỳ năm 2019 và năm 2021; tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí so với cùng kỳ; tình hình cháy nổ được kéo giảm nhưng còn tăng về số người chết so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản; đặc biệt là vụ cháy quán karaoke đang sửa chữa tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy làm 3 CBCS Đội Cảnh sát PCCC và CNCH CAQ Cầy Giấy hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, CATP đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác xây dựng Đảng với các nội dung, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ CATP. Trong đó, Đảng ủy CATP đã ban hành Nghị quyết số 09 đề ra các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tập trung xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CATP; tập trung nâng cao hiệu quả công tác chính sách cán bộ, kịp thời động viên, thăm hỏi CBCS và nhân dân có thành tích hoặc bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đặc biệt, đã tổ chức trong thể lễ tang 3 liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo đúng nghi thức của lực lượng CAND; đồng thời, quan tâm, thăm hỏi, động viên, chăm lo chu đáo đối với 3 gia đình liệt sỹ.