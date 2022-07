CSGT Hà Nội xử lý vi phạm, tuyên truyền đảm bảo ATGT

Theo ghi nhận của phóng viên, 9h sáng 8/7 tại ngã tư đường Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ và phố Trần Vỹ (quận Bắc Từ Liêm). Đội CSGT số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội xử lý vi phạm ATGT của một số phương tiện. Khi phát hiện một số phương tiện vi phạm ATGT, tổ công tác đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tài xế xuống xe, xuất trình giấy tờ, chấp hành sự kiểm tra của CSGT. Trong buổi tăng cường tuần tra và xử lý, tổ công tác của đội CSGT số 6 đã lập biển bản hai tài xế của nhà xe Đạo Đường và nhà xe Kế Thoa. Hai tài xế trên bị lập biên bản vi phạm về lỗi: “Dừng xe khi bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25m”, quy định tại điểm h, khoản 2, điều 5, Nghị định 100/2019, Nghị định 123 năm 2021 sửa đổi bổ sung. Hành vi này có mức xử phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng và tạm giữ giấy phép lái xe. Tổ công tác tuyên đang truyền và giải thích rõ lỗi vi phạm với tài xế lái xe. Anh Nguyễn Trọng Thành - tài xế lái xe Đại Đường chấp nhận lỗi của mình, kí tên vào biên bản vi phạm ATGT. Anh Trần Văn Tuấn - tài xế lái xe Kế Thoa kí tên vào biên bản vi phạm ATGT. Anh Trần Văn Tuấn - tài xế lái xe Kế Thoa chia sẻ: "Sau khi được tổ công tác giải thích, tuyên truyền tôi đã hiểu rõ vi phạm của mình và kí cam kết chấp hành đúng luật ATGT. Qua đây tôi muốn nhắn nhủ đến các tài xế khác là luôn phải tuân thủ luật giao thông, đi đúng làn đường, phần đường của mình". Trung úy Nguyễn Hữu Phương cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng CSGT CA TP. Hà Nội và của đội CSGT số 6, đội đã bố trí lực lượng tuần tra nhằm đảm bảo ATGT trên địa bàn đội quản lý. Nhìn chung các nhà xe đều chấp hành tốt, tuy nhiên vẫn còn một số xe bắt khách dọc đường, xe hợp đồng chạy trá hình. Để đảm bảo ATGT, đội đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời viết cam kết không tái vi phạm”. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác của đội CSGT số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội do đại úy Doãn Hữu Văn làm tổ trưởng đã tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế lái xe chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. >>> Mời quý vị độc giả xem video

Theo ghi nhận của phóng viên, 9h sáng 8/7 tại ngã tư đường Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ và phố Trần Vỹ (quận Bắc Từ Liêm). Đội CSGT số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội xử lý vi phạm ATGT của một số phương tiện. Khi phát hiện một số phương tiện vi phạm ATGT, tổ công tác đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tài xế xuống xe, xuất trình giấy tờ, chấp hành sự kiểm tra của CSGT. Trong buổi tăng cường tuần tra và xử lý, tổ công tác của đội CSGT số 6 đã lập biển bản hai tài xế của nhà xe Đạo Đường và nhà xe Kế Thoa. Hai tài xế trên bị lập biên bản vi phạm về lỗi: “Dừng xe khi bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25m”, quy định tại điểm h, khoản 2, điều 5, Nghị định 100/2019, Nghị định 123 năm 2021 sửa đổi bổ sung. Hành vi này có mức xử phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng và tạm giữ giấy phép lái xe. Tổ công tác tuyên đang truyền và giải thích rõ lỗi vi phạm với tài xế lái xe. Anh Nguyễn Trọng Thành - tài xế lái xe Đại Đường chấp nhận lỗi của mình, kí tên vào biên bản vi phạm ATGT. Anh Trần Văn Tuấn - tài xế lái xe Kế Thoa kí tên vào biên bản vi phạm ATGT. Anh Trần Văn Tuấn - tài xế lái xe Kế Thoa chia sẻ: "Sau khi được tổ công tác giải thích, tuyên truyền tôi đã hiểu rõ vi phạm của mình và kí cam kết chấp hành đúng luật ATGT. Qua đây tôi muốn nhắn nhủ đến các tài xế khác là luôn phải tuân thủ luật giao thông, đi đúng làn đường, phần đường của mình". Trung úy Nguyễn Hữu Phương cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng CSGT CA TP. Hà Nội và của đội CSGT số 6, đội đã bố trí lực lượng tuần tra nhằm đảm bảo ATGT trên địa bàn đội quản lý. Nhìn chung các nhà xe đều chấp hành tốt, tuy nhiên vẫn còn một số xe bắt khách dọc đường, xe hợp đồng chạy trá hình. Để đảm bảo ATGT, đội đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời viết cam kết không tái vi phạm”. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác của đội CSGT số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội do đại úy Doãn Hữu Văn làm tổ trưởng đã tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế lái xe chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. >>> Mời quý vị độc giả xem video