Tạm giam bị can đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất

Liên quan tới vụ găm 9 đinh vào đầu bé 3 tuổi, ngày 20/1, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên về hành vi Giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự. Theo Công an huyện Thạch Thất, đối tượng Nguyễn Trung Huyên được xác định là người đã đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé Đ.N.A. (3 tuổi).Trước đó, khoảng 13h00 ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất nhận được tin báo về việc, Bệnh viện đa khoa Thạch Thất tiếp nhận 1 ca cấp cứu (bệnh nhân là trẻ em) trong tình trạng nguy kịch. Ngày 18/1, Cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Trung Huyên (SN: 1992; nghề nghiệp: Thợ mộc; và N. T. L (SN: 1995; HKTT: Thôn 4, Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) là mẹ đẻ cháu bé. Lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất thông tin thêm: "Ngay sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất về việc cháu A. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có nhiều đinh găm trong hộp sọ, chúng tôi chỉ đạo công an điều tra. Hiện công an huyện đã có báo cáo gửi công an thành phố. Chính quyền xã Canh Nậu cũng đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình ông nội cháu A.10 triệu đồng". Được biết, bố mẹ cháu A. sinh được 3 người con, trong đó bé A. là con út. Vào tháng 6/2021, bố mẹ cháu ly hôn, bé A. về sống với mẹ, còn bố cháu nuôi 2 chị lớn. Một người thân của bé A. cho biết, nguyên nhân mẹ cháu bé bỏ đi và mang theo A. là do chồng ham mê cờ bạc. Cùng với đó, có thể do mẹ cháu bé không có việc làm, nợ nần và dịch bệnh kéo dài nên có thể đã kéo sự việc đến hậu quả không mong muốn này. Đáng chú ý, theo người nhà cháu A., chỉ trong vòng vài tháng, sau khi bố mẹ cháu ly hôn thì bé A. đã 4 lần phải nhập viện. Hình ảnh chụp X-quang của bé gái với 9 đinh ghim vào đầu. Hiện vụ găm 9 đinh vào đầu bé 3 tuổi ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đề nghị truy tố mẹ ruột và cha dượng bạo hành con gái 3 tuổi gây tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Liên quan tới vụ găm 9 đinh vào đầu bé 3 tuổi, ngày 20/1, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên về hành vi Giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự. Theo Công an huyện Thạch Thất, đối tượng Nguyễn Trung Huyên được xác định là người đã đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé Đ.N.A. (3 tuổi). Trước đó, khoảng 13h00 ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất nhận được tin báo về việc, Bệnh viện đa khoa Thạch Thất tiếp nhận 1 ca cấp cứu (bệnh nhân là trẻ em) trong tình trạng nguy kịch. Ngày 18/1, Cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Trung Huyên (SN: 1992; nghề nghiệp: Thợ mộc; và N. T. L (SN: 1995; HKTT: Thôn 4, Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội) là mẹ đẻ cháu bé. Lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất thông tin thêm: "Ngay sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất về việc cháu A. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có nhiều đinh găm trong hộp sọ, chúng tôi chỉ đạo công an điều tra. Hiện công an huyện đã có báo cáo gửi công an thành phố. Chính quyền xã Canh Nậu cũng đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình ông nội cháu A.10 triệu đồng". Được biết, bố mẹ cháu A. sinh được 3 người con, trong đó bé A. là con út. Vào tháng 6/2021, bố mẹ cháu ly hôn, bé A. về sống với mẹ, còn bố cháu nuôi 2 chị lớn. Một người thân của bé A. cho biết, nguyên nhân mẹ cháu bé bỏ đi và mang theo A. là do chồng ham mê cờ bạc. Cùng với đó, có thể do mẹ cháu bé không có việc làm, nợ nần và dịch bệnh kéo dài nên có thể đã kéo sự việc đến hậu quả không mong muốn này. Đáng chú ý, theo người nhà cháu A., chỉ trong vòng vài tháng, sau khi bố mẹ cháu ly hôn thì bé A. đã 4 lần phải nhập viện. Hình ảnh chụp X-quang của bé gái với 9 đinh ghim vào đầu. Hiện vụ găm 9 đinh vào đầu bé 3 tuổi ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đề nghị truy tố mẹ ruột và cha dượng bạo hành con gái 3 tuổi gây tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.