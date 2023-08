Chốt lịch tựu trường, khai giảng của học sinh Hà Nội

UBNDTP Hà Nội vừa ký quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố.

Theo khung kế hoạch năm học 2023-2024 được UBND, học sinh Hà Nội tựu trường vào 28/8, khai giảng 5/9. Riêng lớp 1 đến trường sớm hơn một tuần, từ 21/8 để các em làm quen trường lớp, ổn định nề nếp.

Các trường kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1 và học kỳ II trước 25/5. Học sinh lớp 5 và 9 được xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, THCS trước 30/6/2024. Việc tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, 6, 10) xong trước ngày 31/7.

Năm học 2023-2024, Hà Nội có khoảng 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Số học sinh vào lớp 1, lớp 6 lần lượt tăng gần 12.000 và 39.000 so với năm liền trước. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, gần 500 trường mầm non, tiểu học, THCS được cải tạo, cơi nới để đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024. Theo đó, nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương là phải đảm bảo số tuần thực học. Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần); phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương; các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của bộ luật Lao động và những văn bản hướng dẫn hằng năm. Học sinh cả nước sẽ khai giảng vào ngày 5/9/2023. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Học sinh cả nước sẽ khai giảng vào ngày 5/9/2023. Riêng đối với lớp 1,sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.