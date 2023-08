Hàng trăm con cá nhảy lên khỏi mặt hồ TQ: Chuyện gì xảy ra?

Sự việc kỳ lạ hàng trăm con cá nhảy lên khỏi mặt nước cùng lúc xảy ra vào ngày 6/8 và đã được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Một loạt giả thuyết đang được đưa ra để giải thích hiện tượng độc đáo này. Một trong những giải thích có thể là tác động của các yếu tố thời tiết và môi trường. Thời tiết nóng bức và mưa lớn có thể dẫn đến sự thay đổi về dòng nước trong hồ, làm giảm nồng độ oxy trong nước. Điều này khiến cho các con cá mè trắng cảm thấy thiếu oxy và kích thích chúng nhảy lên khỏi mặt nước để tìm kiếm nguồn oxy cần thiết cho sự sống. Một yếu tố khác có thể góp phần vào hiện tượng này là hoạt động của thuyền và du khách trong khu vực hồ. Thường xuyên di chuyển của các thuyền và du khách có thể tạo ra sự xáo trộn dòng nước, làm cho môi trường trong hồ trở nên không ổn định. Điều này có thể làm cho các con cá mất cảm giác an toàn và kích thích chúng nhảy lên khỏi mặt nước để tránh nguy hiểm.Cá mè trắng có thể phát triển chiều dài tới 1,4m, nặng hàng chục kg. Do không có dạ dày nên chúng ăn liên tục, với thức ăn chủ yếu là các loài động thực vật phù du. Tuổi thọ của loài này khoảng 12 năm. Loài cá mè trắng cũng có đặc điểm nhạy bén và dễ bị giật mình khi có sự thay đổi đột ngột trong môi trường. Theo một nhà nghiên cứu thuộc Viện Thủy sinh học, Viện Khoa học Trung Quốc, thời tiết nóng bức cũng có thể gây ra tình trạng căng thẳng cho chúng, khiến chúng cảm thấy bất an và nhảy lên khỏi mặt nước để tìm kiếm sự an toàn. Tất cả những yếu tố này có thể tương hợp và tạo ra một hiện tượng độc đáo: Hàng trăm con cá mè trắng nhảy lên khỏi mặt nước cùng một lúc. Tuy vẫn còn đang chờ đợi kết quả chính thức từ các chuyên gia, nhưng có vẻ như một sự kết hợp của các yếu tố môi trường và thời tiết đã tạo nên cảnh tượng đầy mê hoặc này. Mời quý độc giả xem thêm video:Mê mẩn ngắm khoảnh khắc đáng yêu của động vật khi ngủ.

