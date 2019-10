Chồng chém tới tấp vợ ở Hải Dương: Từ uẩn khuất quan hệ vợ và bạn trai?

(Kiến Thức) - Khi đến nhà bố mẹ vợ, phát hiện người đàn ông làm cùng công ty vợ đến chơi, Quỳnh đã dùng dao chém liên tiếp người đàn ông này và vợ đối tượng dẫn đến hai người bị thương nặng. Nguyên nhân có phải do ghen tuông?

Thông tin mới nhất vụ con rể xông vào nhà bố mẹ vợ, chém vợ và bạn trai của vợ ở Hải Dương vào chiều 26/10 vừa qua, hiện Công an huyện Ninh Giang đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1985, trú tại khu Cẩm Khê, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) – kẻ chém 2 người gây thương tích nặng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.



Nạn nhân được xác định là chị Ngô Thị Hà (24 tuổi) và bạn làm cùng công ty chị Hà là anh Mạnh (23 tuổi, trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Dư luận đặt câu hỏi, uẩn khuất quan hệ vợ và bạn trai là nguyên nhân dẫn đến việc đối tượng Quỳnh gây ra hành vi trên?

Chị Hà đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Chiều ngày 27/10, ông Bùi Thanh Thùy - Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 26/10 tại gia đình ông N.V.Đ. (SN 1951, thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên).

Sáng ngày 26/10, chị Hà đèo con trai lớn về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Đông Cao. Cùng ngày, anh Mạnh bạn làm cùng công ty với chị Hà cũng về nhà chị Hà chơi.

Đến tối cùng ngày, khi gia đình ông Đ. vừa ăn cơm xong thì đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh đến nhà bố mẹ vợ.

Tại đây, khi thấy anh Mạnh xuất hiện trong nhà bố mẹ vợ cùng chị Hà, Quỳnh đã truy xét mối quan hệ của 2 người. Do nghi ngờ mối quan hệ giữa chị Hà và anh Mạnh, Quỳnh đã tát vợ trước mặt bố mẹ vợ và liên tục truy hỏi người đàn ông có mặt tại nhà bố mẹ vợ là ai. Sau đó, Quỳnh chạy xuống bếp lấy 2 con dao chém liên tiếp vào người anh Mạnh.

Khi vợ chồng ông Đ. lao vào can ngăn con rể, Quỳnh tiếp tục xô ngã bố mẹ vợ và chém cả chị Hà. Chưa dừng lại ở đó, khi phát hiện anh Mạnh đang cố lết xuống sân, Quỳnh tiếp tục chém thêm khiến anh Mạnh gục xuống.

Hậu quả vụ việc khiến anh Mạnh và chị Hà bị thương tích nặng, gia đình chị Hà đã sơ cứu vết thương cho cả hai người và phối hợp với lực lượng chức năng đưa đến trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu. Tại đây, do vết thương nặng, anh Mạnh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trên Hà Nội, còn chị Hà đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc trên, lực lượng công an xã Đông Xuyên đã đến hiện trường, thông báo cho công an huyện Ninh Giang. Lực lượng công an sau đó đã bắt giữ được Nguyễn Văn Quỳnh khi đối tượng đang ở khu vực Bưu điện Cầu Ràm, cách hiện trường khoảng 3km.

Được biết, Quỳnh và chị Hà kết hôn được 6 năm và có 2 người con. Tuy nhiên, thời gian chung sống chị Hà thường xuyên bị Quỳnh đánh đập nên đã nhiều lần bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở, thậm chí thuê phòng ra ngoài sinh sống. Thời gian gần đây, chị Hà đã làm đơn ly hôn nộp lên tòa án và đang trong quá trình tòa giải quyết.