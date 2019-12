Chồng bắn chết vợ rồi tự sát ở Quảng Ninh: Ngoài mâu thuẫn tình cảm còn nguyên nhân gì?

Diễn biến mới nhất vụ người đàn ông dùng súng bắn chết vợ sau đó tự sát ở Quảng Ninh, trưa ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chính thức thông tin về vụ án mạng trên.



Bước đầu cơ quan công an xác định, thời điểm gây ra vụ án mạng trên, Phạm Văn Hương (tên gọi khác là Hưng, SN 1981, trú tại cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh) có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp.

Đồng thời, theo kết quả điều tra bước đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ án giết người là do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình giữa Hương và chị Vũ Thị Huyền (SN 1981, HKTT tại cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) là do mâu thuẫn tình cảm khi mới đây, hai vợ chồng đã gửi đơn ra Tòa án nhân dân TP Hạ Long, dự kiến ly hôn vào ngày 31/12/2019.

Khu vực nhà vợ cũ nơi Hương khống chế các con. Ảnh: Fanpage Quảng Ninh 24/7.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 21h30 ngày 29/12/2019, tại nhà riêng của chị Vũ Thị Huyền tại thôn 10B, xã Hải Xuân (TP Móng Cái, Quảng Ninh) đối tượng Phạm Văn Hương đã dùng súng tự chế (dạng súng hoa cải) bắn chết chị Huyền.

Sau khi gây án, đối tượng Hương đã cầm theo khẩu súng đến nhà vợ cũ là chị Vũ Thị Yến (SN 1981, trú tại khu 1, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) nhưng chỉ có hai cháu là con chung của Hương và chị Yến ở nhà. Đối tượng Hương đã xông vào nhà sử dụng súng bắn vỡ cửa kính, yêu cầu 2 cháu gọi điện thoại cho chị Yến về nhà và cầm súng cố thủ ở cầu thang tầng 2 trong nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an TP Móng Cái nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng, tổ chức phong tỏa hiện trường, ngăn không cho người qua lại, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh; đồng thời, triển khai phương án khống chế đối tượng, đảm bảo an toàn cho những người có mặt trong nhà chị Yến.

Đến 23h cùng ngày, quan sát qua hệ thống Camera phát hiện Phạm Văn Hương đang ngồi cầm súng tỳ vào cằm thì khẩu súng phát nổ, làm Hương tử vong tại chỗ.

Thông tin từ lực lượng chức năng cũng cho biết, ngay khi xảy ra sự việc chính quyền và các cơ quan chức năng của TP Móng Cái đã huy động tối đa lực lượng vận động đối tượng, triển khai các giải pháp giải cứu con tin. Tuy nhiên sau đó, Hương đã dùng súng tự sát, các con tin đều an toàn.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an TP Móng Cái cùng các lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, tử thi, tiến hành khám nghiệm, điều tra theo quy định của pháp luật.