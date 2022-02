Chìm ca nô 15 người chết ở biển Cửa Đại: Ai bồi thường các nạn nhân?

Vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại (Quảng Nam) xảy ra trưa ngày 26/2 khi đang chở 39 người từ Cù Lao Cham vào đất liền. Đến trưa ngày 27/2, các cơ quan chức năng xác định 15 người tử vong, 2 người khác đang mất tích, những người còn lại được cứu sống.



Ca nô gặp nạn BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông (tại Hội An) đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm. Dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của doanh nghiệp du lịch này cũng như việc bồi thường cho các nạn nhân ra sao?

Ca nô gặp nạn ở biển Cửa Đại.

Công ty du lịch phương Đông chịu trách nhiệm bồi thường

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, Công ty du lịch Phương Đông là chủ phương tiện vận tải chở đoàn khách du lịch sẽ phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại trong dịch vụ vận tải hành khách bằng đường thủy.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại là bồi thường toàn bộ, kịp thời, đầy đủ tất cả các khoản về thiệt hại vật chất và thiệt hại về tinh thần đối với những người bị hại và gia đình người bị hại. Đối với những người bị thiệt mạng, sẽ phải bồi thường chi phí cứu chữa trước khi chết, tiền chi phí mai táng, tiền chi trả cho nghĩa vụ cấp dưỡng mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và bồi thường tổn thất về tinh thần cho thân nhân của họ.

Lực lượng chức năng cứu hộ đưa các nạn nhân vào bờ.

Đối với những người bị thương phải cấp cứu điều trị, phải chi trả chi phí cứu chữa cho họ, trả tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút, tiền công người chăm sóc và bồi thường tổn thất về tinh thần. Hai bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được, có thể đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, hành khách bị rơi mất điện thoại, ví tiền, các tài sản khác trong vụ tai nạn mà không tìm thấy cũng có quyền yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải đường thủy này phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật đối với những thiệt hại thực tế đã xảy ra.

“Đây là một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhiều du khách, ảnh hưởng đến môi trường du lịch của địa phương. Bởi vậy cơ quan chức năng cần khẩn trương xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ yếu tố lỗi và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết theo quy định của pháp luật. Đối với những nạn nhân bị thương tích, thiệt mạng, mất mát tài sản trong vụ việc này thì cần phải được hỗ trợ, bồi thường kịp thời để giảm bớt một phần thiệt hại xảy ra từ vụ tai nạn này”, luật sư Cường nêu ý kiến.

Có truy trách nhiệm hình sự?

Theo luật sư Cường, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Do đó, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân, xác định những thiệt hại đã xảy ra để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ chiếc ca nô này có đủ điều kiện lưu hành hay không, người điều khiển có bằng cấp chứng chỉ phù hợp hay không, quá trình vận chuyển hành khách có trang bị cho hành khách phao cứu sinh hay không, có đảm bảo các quy tắc an toàn hay không? Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc các hành khách bị rơi xuống biển là gì? để xác định nguyên nhân sự việc cũng như xác định trách nhiệm.

Trường hợp có căn cứ cho thấy người điều khiển phương tiện này đã có lỗi dẫn đến vụ tai nạn xảy ra gây hậu quả nhiều người chết, nhiều người bị thương thì sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo điều 272 bộ luật hình sự .

Trường hợp nếu có lỗi từ phía đơn vị quản lý phương tiện cũng có thể xem xét xử lý đối với hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nếu có căn cứ cho thấy việc quản lý phương tiện này đã xảy ra sai sót.

Luật sư Cường cho rằng, trong vụ tai nạn này cần phải làm rõ ca lô bị lật hay bị đắm, nếu bị mắc cạn thì là do nguyên nhân nào, ca nô bị thủng là do mắc cạn hay do chất lượng phương tiện không đảm bảo, khả năng điều khiển phương tiện của người điều khiển phương tiện này như thế nào? Số phao cứu sinh được trang bị thực tế cho các du khách là bao nhiêu phao, chất lượng của hàng kiểu gì như thế nào và việc hướng dẫn sử dụng ra sao cũng là những yếu tố quan trọng để xác định người điều khiển phương tiện này có lỗi hay không, phương tiện có đảm bảo an toàn hay không, làm cơ sở xác định trách nhiệm pháp lý có liên quan.

Còn trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy phương tiện đủ điều kiện hoạt động, việc hoạt động của phương tiện này đúng quy trình, quy định, người điều khiển phương tiện có bằng cấp chứng chỉ phù hợp, việc tai nạn xảy ra là ngoài ý chí chủ quan của người điều khiển và đơn vị vận tải, không xác định được lỗi của cơ quan tổ chức nào đối với vụ tai nạn này thì vấn đề trách nhiệm hình sự sẽ không đặt ra.

Giao công an tỉnh Quảng Nam điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm: Sáng 27/2, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn 1073 yêu cầu các sở ngành liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Trong đó, giao Công an tỉnh này khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn, kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động vận chuyển khách tham quan du lịch đường thủy nội địa. Sở Giao thông vận tải kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, xử lý trách nhiệm nếu phát hiện vi phạm. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm: Chiều 26/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký ban hành Công điện số 202 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; lưu ý kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở khách tham quan du lịch trên đường thủy nội địa, siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam và các Sở Giao thông vận tải địa phương kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp (chủ phương tiện) gây tai nạn nêu trên.

