Cháy nhà trong ngõ sâu trên phố Hà Nội

Ngày 6/10, Công an TP Hà Nội cho biết, chiều 4/10, Công an quận Đống Đa nhận tin báo xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 9 ngõ 143 phố Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Đống Đa đã điều động 2 xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường phối hợp Công an phường và người dân xử lý đám cháy.

Ảnh minh họa.

Trước đó, khi phát hiện ra cháy, người dân xung quanh đã chủ động phá cửa nhà, sử dụng các thiết bị chữa cháy tại điểm chữa cháy công cộng để chữa cháy ban đầu. Khi tiếp cận hiện trường, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Đống Đa đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện sử dụng các thiết bị chuyên ngành hỗ trợ nhân dân dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Ban đầu xác định đám cháy không gây thiệt hại về người, cháy hỏng một số đồ dùng, vật dụng cũ. Công an quận Đống Đa đang thống kê làm rõ thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân cháy.

Cũng trong chiều ngày 04/10/2024, vào khoảng 16h30', Công an quận Đống Đa nhận được tin báo tại nhà tập thể E2 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, có người dân bị ngã, mắc kẹt trên mai nhà. Công an quận Đống Đa đã điều động 1 xe chữa cháy và 1 xe thang cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tới hiện trường đưa người bị nạn xuống đất an toàn.