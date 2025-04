Chủ tịch nước thăm, động viên cán bộ chiến sĩ tại Đền Hùng

Cùng đi có Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ quốc phòng; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu…

Chủ trì buổi đón tiếp có Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm, động viên CBCS lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo với Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác về kết quả công tác bảo đảm ANTT Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hoá du lịch đất Tổ năm 2025.

Theo đó, căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng khoa học, phương tiện, trang thiết bị hiện đại triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, ATGT Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hoá du lịch đất Tổ năm 2025.

Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố thường xuyên nắm bắt, trao đổi thông tin để làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Do chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên tình hình ANTT trong suốt thời gian diễn ra Giỗ Tổ luôn được bảo đảm.

Lực lượng công an đã bảo vệ tuyệt đối an toàn đoàn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng triệu lượt du khách, đồng bào cả nước về dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, thực hiện hiệu quả phương châm xây dựng Lễ hội Đền Hùng an ninh, an toàn, thân thiện, mến khách.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm, động viên CBCS lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao toàn lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phối hợp, hiệp đồng với lực lượng quân đội và các ngành chức năng bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động giỗ Tổ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, từ khi khai hội đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rất tốt công tác bảo đảm ANTT, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong triển khai các phương án, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đồng bào, du khách về Đền Hùng, kể cả sau thời điểm diễn ra giỗ Tổ.

Phấn đấu xây dựng lễ hội Đền Hùng trở thành lễ hội tiêu biểu, mẫu mực, an toàn và thân thiện, xứng đáng với truyền thống quý báu từ ngàn đời của mảnh đất cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ.