Tin nóng ngày 19/1: Cụ ông 76 tuổi bị bắt vì môi giới mại dâm

Cụ ông 76 tuổi bị bắt vì môi giới mại dâm: Khi 2 thanh niên trẻ tuổi tới thuê phòng nghỉ và đặt vấn đề tìm gái mại dâm mua vui thì cụ ông ông Nguyễn Văn Ng. (76 tuổi, chủ nhà nghỉ G9, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã điều 2 gái mại dâm 47 tuổi và 36 tuổi tới phục vụ. Khi các bên đang "hành sự" thì lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang. Hôm nay, Công an huyện Chư Prông cho biết đang tạm giữ cụ ông này để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Phát hiện thi thể đàn ông đang phân hủy: Sáng 19/1, người dân ở ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tới bãi đất trống gần đường ĐT.741 để cắt cỏ thì ngửi thấy mùi hôi thối nên đi kiểm tra xung quanh. Tại đám cỏ người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy nên báo công an. Công an xác định, nạn nhân là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi (chưa rõ danh tính). Nạn nhân tử vong khoảng hơn 10 ngày trước. Bắt quả tang 12 nam, nữ "phê" ma túy trong quán karaoke: Rạng sáng 19/1, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam thấy quán karaoke Thiên Đường (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) dù bên ngoài "cửa đóng then cài" nhưng bên trong đang có khách hát với âm thanh lớn, công an tiến hành kiểm tra tại hiện trường phát hiện 4 đĩa sứ chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng 0,31g, nghi là ma túy đá (ketamine) và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Công an xác định có 10 nam, 2 nữ dương tính với chất ma túy. Nam thanh niên trồng cần sa trong nhà: Ngày 19/1, Lực lượng chức năng tỉnh tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa kiểm tra nơi ở của Nguyễn Trường Giang (25 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang. Tại đây, Giang đang trồng 4 cây cần sa, mỗi cây cao 10-20 cm. Khám xét nơi ở của thanh niên này, lực lượng chức năng phát hiện thêm 9 hạt giống cây cần sa. Giang khai mua hạt giống cây cần sa qua mạng xã hội Facebook và đem về nhà trồng thử. Khởi tố bệnh nhân 1440 để điều tra hành vi làm lây lan dịch bệnh: Chiều 19/1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố bị can đối với bệnh nhân 1440 (32 tuổi, quê Mang Thít) để điều tra về hành vi “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, về đến nhà, gia đình thấy bệnh nhân 1440 đi qua nhiều nước, thần sắc bất thường nên gọi nhờ một bác sĩ quen báo giúp với chính quyền địa phương. Bắt kẻ trộm cắp tài sản trị giá nhiều tỷ đồng: Ngày 19/1, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Cừ (SN 1983) ở xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, là đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh. Tính từ đầu tháng 11/2020 đến khi bị bắt, Cử đã liên tiếp gây ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Trong đó có 8 vụ trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, 7 vụ trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). 2 xe máy bốc cháy sau va chạm, 1 người bỏng nặng: Khoảng 6h sáng 19/1, tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe máy chạy cùng chiều. Sau cú va chạm mạnh, 2 chiếc xe máy bốc cháy ngùn ngụt giữa đường khiến 1 người bị bỏng nặng, người còn lại bị thương. Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy biến dạng, nhiều bộ phận của xe bị cháy đen. >>> Xem thêm video: Bắt nhóm môi giới mại dâm cho khách nước ngoài. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Cụ ông 76 tuổi bị bắt vì môi giới mại dâm: Khi 2 thanh niên trẻ tuổi tới thuê phòng nghỉ và đặt vấn đề tìm gái mại dâm mua vui thì cụ ông ông Nguyễn Văn Ng. (76 tuổi, chủ nhà nghỉ G9, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã điều 2 gái mại dâm 47 tuổi và 36 tuổi tới phục vụ. Khi các bên đang "hành sự" thì lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang. Hôm nay, Công an huyện Chư Prông cho biết đang tạm giữ cụ ông này để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Phát hiện thi thể đàn ông đang phân hủy: Sáng 19/1, người dân ở ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tới bãi đất trống gần đường ĐT.741 để cắt cỏ thì ngửi thấy mùi hôi thối nên đi kiểm tra xung quanh. Tại đám cỏ người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy nên báo công an. Công an xác định, nạn nhân là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi (chưa rõ danh tính). Nạn nhân tử vong khoảng hơn 10 ngày trước. Bắt quả tang 12 nam, nữ "phê" ma túy trong quán karaoke: Rạng sáng 19/1, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam thấy quán karaoke Thiên Đường (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) dù bên ngoài "cửa đóng then cài" nhưng bên trong đang có khách hát với âm thanh lớn, công an tiến hành kiểm tra tại hiện trường phát hiện 4 đĩa sứ chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng 0,31g, nghi là ma túy đá (ketamine) và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Công an xác định có 10 nam, 2 nữ dương tính với chất ma túy. Nam thanh niên trồng cần sa trong nhà: Ngày 19/1, Lực lượng chức năng tỉnh tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa kiểm tra nơi ở của Nguyễn Trường Giang (25 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang. Tại đây, Giang đang trồng 4 cây cần sa, mỗi cây cao 10-20 cm. Khám xét nơi ở của thanh niên này, lực lượng chức năng phát hiện thêm 9 hạt giống cây cần sa. Giang khai mua hạt giống cây cần sa qua mạng xã hội Facebook và đem về nhà trồng thử. Khởi tố bệnh nhân 1440 để điều tra hành vi làm lây lan dịch bệnh: Chiều 19/1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố bị can đối với bệnh nhân 1440 (32 tuổi, quê Mang Thít) để điều tra về hành vi “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, về đến nhà, gia đình thấy bệnh nhân 1440 đi qua nhiều nước, thần sắc bất thường nên gọi nhờ một bác sĩ quen báo giúp với chính quyền địa phương. Bắt kẻ trộm cắp tài sản trị giá nhiều tỷ đồng: Ngày 19/1, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Cừ (SN 1983) ở xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, là đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh. Tính từ đầu tháng 11/2020 đến khi bị bắt, Cử đã liên tiếp gây ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Trong đó có 8 vụ trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, 7 vụ trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). 2 xe máy bốc cháy sau va chạm, 1 người bỏng nặng: Khoảng 6h sáng 19/1, tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe máy chạy cùng chiều. Sau cú va chạm mạnh, 2 chiếc xe máy bốc cháy ngùn ngụt giữa đường khiến 1 người bị bỏng nặng, người còn lại bị thương. Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy biến dạng, nhiều bộ phận của xe bị cháy đen. >>> Xem thêm video: Bắt nhóm môi giới mại dâm cho khách nước ngoài. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.