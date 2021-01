Hà Nội: Quán lẩu Nhất Trung bị lửa thiêu rụi

Theo thông tin ban đầu, vụ lửa cháy thiêu rụi tầng 5 của một quán lẩu xảy ra vào khoảng 14h ngày 19/1, tại quán lẩu 5 tầng số 18 Thượng Đình, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 5 sau đó lan ra cả phòng, lan cả xuống cả sảnh của tầng 1. Đám cháy bùng phát mạnh, khói bốc cao hàng chục mét. Một cán bộ Công an phường Thượng Đình cho biết, khoảng 14h cùng ngày, công an phường nhận được tin báo nên đã cử lực lượng ra hiện trường, phối hợp với đội PCCC khống chế ngọn lửa. Lực lượng chức năng sau đó đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường, đến khoảng 14h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Được biết, vụ cháy không gây thiệt hại gì về người. Tại hiện trường, vụ cháy xuất phát từ tầng 5 của nhà hàng lẩu, một số nhân chứng cho biết đây là khu vực bếp nấu ăn của nhà hàng này. Một loạt biển hiệu của nhà hàng bị ngọn lửa thiêu cháy, cùng với đó là quần áo phơi ngoài ban công và một chiếc xe máy đỗ tại tầng 1 nhà hàng lẩu cũng bị thiêu rụi. Hiện vụ lửa cháy thiêu rụi tầng 5 của một quán lẩu ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Lửa cháy dữ dội, thiêu rụi 4 nhà hàng ở Hội An. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

