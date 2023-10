Cháy dữ dội gara ô tô, 4 người hoảng loạn kêu cứu ở Hải Phòng

Ngày 6/10, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) cho biết, vào 0h26 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo cháy nhà dân gần sân bóng thôn An Phong, xã An Hưng (huyện An Dương, TP Hải Phòng). Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 4 người gồm: Ông Lương Đình Linh (59 tuổi), bà Trương Thị Hạnh (56 tuổi); Lương Đình An Nguyên (8 tuổi) và Lương Đình Nhất Duy (16 tuổi).

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và xác định đám cháy xuất phát từ gara ô tô, khói lửa bao trùm tại khu vực sân nhà khiến khói và khí độc tràn vào toàn bộ ngôi nhà 2 tầng. Lúc này, mọi người trong nhà đang hoảng loạn, kêu cứu. Cảnh sát đã gọi điện trực tiếp với người dân bị mắc kẹt bên trong để trấn an và hướng dẫn thực hiện các biện pháp chống bị ngạt khói. Đồng thời, một tổ trinh sát tiếp cận vào hiện trường cắt điện, phá các loại cửa để thoát khói.

Sau đó, cảnh sát đã tiếp cận được các nạn nhân và đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến 0h48, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên một xe ô tô và nhiều đồ dùng trong gia đình bị thiêu rụi. Hiện công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.