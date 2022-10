Cháy cửa hàng bách hóa ở Đồng Tháp khiến 3 người tử vong

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lúc 0h30 rạng sang ngày 28/10, Công an tỉnh đã nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại cửa hàng bách hóa Bảy Tiến thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành do Bùi Thị Yến Sương (SN 1989, trú phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM) làm chủ.

Hiện trường vụ cháy.

Sau khi tiếp nhận tin báo Công an tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng huy động lực lượng tổ chức chữa cháy và cứu người bị nạn. Đến 2h45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại thời điểm xảy ra cháy, trong cửa hàng có 6 người. Do đám cháy quá lớn, quá trình tổ chức chữa cháy, lực lượng PCCC và CNCH đã đưa được 3 người ra ngoài, còn lại 3 người tử vong, tài sản thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân cháy.

