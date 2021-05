Chặn triệt để mại dâm cần công khai tên “quý ông” hám của lạ?

Trung tá Đào Trung Hiếu (Bộ Công an) cho rằng: "Nên công khai danh tính của người mua dâm, bởi quy định này có tác dụng răn đe rất lớn với nhiều người, sẽ khiến nhiều người sợ tổn hại về danh dự, uy tín... mà không dám mua dâm".

Bộ Công an vừa ban hành dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình. Theo đó sẽ tăng mức xử phạt người mua dâm lên mức 1-2 triệu, cao nhất là 2-5 triệu nếu mua dâm từ 2 người trở lên cùng lúc.

Như vậy, mức phạt này đã tăng gấp đôi với quy định cũ (người mua dâm bị phạt hành chính từ 500.000 đến 1 triệu đồng).

Ngay lập tức dự thảo này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng việc tăng mức xử phạt sẽ không triệt tiêu được tận gốc tệ nạn mại dâm. Thay vì tăng mức xử phạt thì có thể áp dụng hình thức công khai tên, tuổi người mua dâm.