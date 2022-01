Chân dung những trùm giang hồ khét tiếng Thái Bình "xộ khám"

Bình "vổ" trùm sới bạc (đá gà) nổi tiếng đất Bắc

Nguyễn Văn Bình (thường gọi Bình "vổ) là trùm cờ bạc với sới đá gà có tiếng cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc nhiều năm nay. Ngày 22/1/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16/9/2019.

Bình "vổ" (đứng trước tò) được biết đến với hình ảnh "ông trùm" cờ bạc ở tỉnh Thái Bình, thách thức dư luận và chính quyền sở tại.

Ngày 16/9/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ diễn ra buổi đấu giá một khu đất, Bình “vổ” cùng đám đàn em cũng có mặt. Tại đây, xuất phát từ hành động “nhìn đểu” của một thanh niên nên giữa nhóm Bình "vổ" và 2 người tham gia đấu giá đất xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Vụ xô xát khiến 2 nạn nhân bị thương tích, trong đó một người bị gãy xương chân. Ngày 29/10, TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình (tức Bình "vổ" 9 năm tù giam; các bị cáo Nguyễn Xuân Cường, Trần Văn Giáp cùng bị phạt 8 năm tù giam; bị cáo Đinh Bá Duy 8 năm 3 tháng tù giam; Đinh Bá Luyện và Trần Văn Duẩn 7 năm 9 tháng tù giam với hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Khoản 2, Điều 134 và Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Đường Nhuệ trùm giang hồ khiến cả Thái Bình kinh sợ

Trên trang cá nhân Đường Nhuệ hay chia sẻ những hình ảnh chụp chung với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong Showbiz Việt, thường xuyên tổ chức từ thiện và kêu gọi từ thiện... nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho các hoạt động phi pháp phía sau.

Nguyễn Xuân Đường, hay còn gọi là "Đường Nhuệ" sinh năm 1971, trú tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Nguyễn Xuân Đường sinh trong một gia đình có bố là giáo viên, mẹ là công nhân nhà máy tơ Thái Bình.

Năm Đường lên bảy, mẹ bỏ gia đình theo người đàn ông khác. Bố Đường là Nguyễn Xuân Nhuệ phải một mình lo cho hai đứa con (Đường và em gái Đường). Năm 1984, bố Đường đi bước nữa, đến hai năm sau thì có thêm con trai. Vì cuộc sống khó khăn nên vừa học hết lớp 8, Đường bị bố gửi về quê.

Lớn lên, Đường Nhuệ sang lao động ở Nga. Trong một lần xô xát ở chợ, Đường đánh nhau với người bản xứ và bị kết án 5 năm tù. Khi mãn hạn tù, Đường cưới vợ và chuyển sang làm nghề bảo kê mại dâm.

Năm 2007, Đường về nước và tham gia một số vụ đánh người, gây rối trật tự công cộng. Năm 2014, Đường tham gia vào một vụ hành hung khi đánh người trong trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình và bị khởi tố vì tội "cố ý gây thương tích".

Theo thông tin từ phía công an, tính từ năm 2010, Đường Nhuệ có liên can tới khoảng 20 vụ vi phạm pháp luật, tuy nhiên hầu hết đều do "đàn em" của Đường thực hiện.

Ngày 21/4/2021, công an tỉnh Thái Bình khởi tố Đường do liên quan vụ đánh người tại phường Trần Lãm năm 2014 và vụ xâm nhập chỗ ở của người khác vào năm 2017. Một ngày sau, Đường tiếp tục bị khởi tố thêm vì hành vi "cưỡng đoạt tài sản" trong thời gian làm Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình.

Ngày 18/11/2021, sau khi bị ra xét xử sơ thẩm vụ án "cưỡng đoạt tài sản" với hình thức ăn chặn tiền hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, hội đồng xét xử TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt Đường "Nhuệ" 15 năm tù. Trước đó, Nguyễn Xuân Đường lãnh tổng mức án 7 năm tù về các tội "cố ý gây thương tích" và "xâm phạm chỗ ở của công dân", tổng cộng Đường "Nhuệ" phải chịu 22 năm tù.