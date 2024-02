Chân dung nghi phạm sát hại bạn trai của vợ cũ ở Hải Dương

Ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Thuyết (SN 1971, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) về hành vi “Giết người”.



Phạm Văn Thuyết là nghi phạm đâm tử vong một người đàn ông tại phòng trọ ở xã Ngọc Sơn, TP Hải Dương, tối ngày 27/2. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Nhẵn (SN 1965, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Cơ quan công an cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án được xác định do ghen tuông .

Khu vực xảy ra vụ án.

Điều tra ban đầu cho thấy, Thuyết và vợ cũ là chị Bàng Thị Thoa (SN 1978, quê tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên, hiện đang ở tại thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn, TP Hải Dương) có 2 con chung. Trong cuộc sống, Thuyết thường xuyên uống rượu dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng. Khoảng 2 năm trước, Thuyết và chị Thoa ra tòa ly hôn.

Tuy nhiên, khi phát hiện vợ cũ có tình cảm với người đàn ông khác, Thuyết nảy sinh ghen tuông.

Khoảng 18h30 ngày 27/2, Thuyết đã mang theo dao bầu đến phòng trọ của vợ cũ ở tại thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn. Tại đây, Thuyết thấy chị Thoa và ông Nguyễn Văn Nhẵn đang ngồi ăn tối.

Do ghen tuông, Thuyết đã dùng dao đâm ông Nhẵn gây thương tích. Sau đó, ông Nhẵn được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Phạm Văn Thuyết sau khi bị bắt.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Ngọc Sơn cùng quần chúng nhân dân đã bắt giữ đối tượng Thuyết. Đồng thời báo cáo lãnh đạo CATP Hải Dương. Công an thành phố Hải Dương sau đó đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương để chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ vụ án.