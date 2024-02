Môi giới hối lộ tại trạm Suối Tre và loạt vụ bảo kê bị triệt phá

VKSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm 'cò' môi giới hối lộ, lấy tiền tỷ để bảo kê cho xe quá tải qua trạm CSGT Suối Tre. Cáo trạng xác định, từ khoảng tháng 1/2021 đến tháng 11/2022, trên địa bàn Đồng Nai, nhóm đối tượng thu tiền của các chủ xe, lái xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ nhiều tỷ đồng rồi đưa tiền hối lộ CSGT để bỏ qua, không kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính. (Ảnh VTC News) Theo cáo trạng, Trần Quang Tân (lái xe riêng của Trung tá Lê Ánh Dương, cựu Trạm trưởng Trạm CSGT Suối Tre) đã câu kết với Trương Công Quang, Nguyên Đăng Khoa, Trân Thị Diệu Hoa môi giới hối lộ, nhận tiền của các chủ xe, lái xe vi phạm pháp luật nhằm hối lộ CSGT để bỏ qua, không kiểm tra, xử phạt vi phạm. Sau khi nhận tiền, Trần Quang Tân đã trực tiếp đưa lại cho Trung tá Lê Ánh Dương nhiều lần tại phòng làm việc. Tuy nhiên, Trung tá Lê Ánh Dương không thừa nhận. Cơ quan điều tra đã tách vụ án và đang tiếp tục điều tra làm rõ. (Ảnh Tiền Phong) 7 đối tượng bảo kê ở chợ Long Biên bị bắt khẩn cấp: Ngày 6/2, Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp 7 đối tượng để điều tra các hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, nhóm này chiếm một phần lòng đường Hồng Hà (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) sát chợ Long Biên, tạo thành khu vực riêng để bảo kê. Các tiểu thương, người chở hàng muốn buôn bán, hoạt động ở chợ Long Biên buộc phải chi tiền để "xin" chỗ bán hàng. Mỗi tháng, nhóm đối tượng thu lời bất chính 400-500 triệu đồng. Lợi dụng danh nghĩa báo chí ‘bảo kê’ xe tải, trục lợi 5 tỷ đồng: Ngày 8/1, đối tượng Nguyễn Kim Tiến - GĐ Công ty CP thương mại dịch vụ Kim Tiến và Giám đốc HTX Nông nghiệp Kim Tiến Đại Phát bị Công an Nghệ An bắt giữ về hành vi Lợi dụng danh nghĩa báo chí để bảo kê các xe tải, trục lợi hơn 5 tỷ đồng. Để được bảo kê, Tiến yêu cầu các chủ phương tiện phải đóng tiền hàng tháng với số tiền 10 triệu đồng/xe tải. Tiến đã thành lập doanh nghiệp để hợp thức hóa số tiền mà các chủ phương tiện đóng. Bắt trùm bảo kê vật liệu xây dựng Kiên "Tươi": Ngày 15/11/2023, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Trung Kiên (38 tuổi, tức Kiên "Tươi", ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về các hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản. Quá trình theo dõi, Kiên đã độc quyền bán vật liệu xây dựng bằng cách chỉ đạo đàn em "nhắc nhở" chủ đầu tư các công trình xây dựng. Nếu chủ đầu tư nào không "hợp tác", Kiên sẽ cho đàn em đỗ ô tô chắn trước cửa nơi xây dựng, với lý do xe hỏng. Ngoài ra, Kiên còn cho vay nặng lãi với lãi suất 2.000-5.000 đồng/triệu/ngày. Bắt đối tượng thu tiền bảo kê mua cây keo: Tháng 11/2023, Công an huyện Nông Cống, Thanh Hóa đã bắt N. D. Ch. (51 tuổi, trú tại xã Thăng Bình liên quan tới việc đòi tiền “bảo kê” hàng chục triệu đồng thương lái đến mua keo. Trước đó, một số người dân ở xã Thăng Bình phản ánh, trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số đối tượng vòi tiền bảo kê của người thu mua gỗ keo, thậm chí có thương lái phải chịu mất hàng chục triệu đồng mới được yên ổn khai thác vườn cây đã mua. (Vườn cây keo tại xã Thăng Bình) Phá hai băng giang hồ cộm cán chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại chợ đầu mối Bình Điền: Ngày 1/9/2023, Công an TP HCM cho biết, đã triệt phá hai băng nhóm giang hồ cộm cán chuyên hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương và người bán hàng rong quanh khu vực chợ đầu mối Bình Điền. 2 băng nhóm này thu nhận nhiều thanh niên bất hảo để bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương, hộ kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại khu vực này số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Côn đồ núp bóng doanh nghiệp đòi tiền bảo kê trong KCN: Tháng 7/2023, Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, đã triệt phá băng nhóm tội phạm gồm các đối tượng lưu manh, côn đồ, có nhiều tiền án, núp bóng doanh nghiệp, đòi tiền bảo kê, chiếm đoạt tài sản tại KCN Tràng Duệ. Băng nhóm này do Đồng Xuân Hùng (33 tuổi, trú tại P.Kênh Dương, Q.Lê Chân, Hải Phòng) là Phó giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại, dịch vụ HLC cầm đầu. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, Hùng chiếm đoạt 368 triệu đồng; các bị can khác từ 20 - 68 triệu đồng. Cầm đầu nhóm thu tiền bảo kê ở Đà Nẵng, Quý 'bôn' bị bắt: Tháng 4/2023, Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Hồ Minh Anh Quý (thường gọi Quý “bôn”, 30 tuổi, trú tổ 41, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Theo điều tra ban đầu, Quý thường xuyên đến các quán nhậu, nhà hàng trên tuyến đường Hoàng Thị Loan, Lý Thái Tông (quận Liên Chiểu) để đặt vấn đề bảo kê thu tiền hàng tháng. Tùy vào quy mô quán, nhà hàng, Quý đưa ra số tiền 7-10 triệu đồng/tháng. Nếu chủ quán không đồng ý, Quý đợi lúc quán đông khách sẽ kéo các đối tượng khác vào đập phá bàn ghế, đuổi khách... >>> Xem thêm video: Thanh Hóa: Bắt trùm giang hồ bảo kê hoạt động đấu thầu. Nguồn: ĐTHĐT.

