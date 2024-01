Gia Lai: Phóng hỏa làm 3 người tử vong nghi do ghen tuông

Đối tượng phóng hỏa giết người được xác định là N.T.N. (1972, trú tại thị xã An Khê) đã tử vong trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ khác cách hiện trường gần 1 km



Như đã thông tin, vào khoảng 1h51 ngày 9/1/2024, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo về việc xảy ra vụ cháy tại ở địa chỉ 308 Hoàng Hoa Thám, phường An Tân, thị xã An Khê.

Phòng trọ tại địa bàn phường An Tân, thị xã An Khê 3 nạn nhân tử vong trong nhà vệ sinh, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1979, đăng ký thường trú tại phường An Phước, thị xã An Khê), Trịnh Thị Khánh Huyền (SN 2009, con gái chị Vân) và nạn nhân nam tên Nguyễn Thành Tý (trú tại TP.Pleiku). Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 2h15 đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân. Quá trình tìm kiếm phát hiệntrong nhà vệ sinh, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1979, đăng ký thường trú tại phường An Phước, thị xã An Khê), Trịnh Thị Khánh Huyền (SN 2009, con gái chị Vân) và nạn nhân nam tên Nguyễn Thành Tý (trú tại TP.Pleiku).

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Dương Văn Long- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai, Công an thị xã An Khê đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường và nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Qua điều tra mở rộng, Cơ quan Công an xác định chị Vân có mối quan hệ tình cảm với cả N.T.N và nạn nhân Tý nên có thể đây là vụ phóng hỏa giết người do ghen tuông.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã kiểm tra phòng trọ của N.T.N thì phát hiện đối tượng đã tử vong trong tư thế treo cổ. Thu thập các bằng chứng ban đầu, Cơ quan điều tra xác định N. là đối tượng đã phóng hỏa khiến 3 nạn nhân tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã An Khê phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ.

