Hành hạ vợ dã man và loạt vụ bạo hành vì ghen gây chấn động

Người chồng ghen tuông hành hạ vợ như thời trung cổ: Ngày 3/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp Hồ Văn Trí (44 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi ngược đãi, bạo hành vợ. Theo đó, vì ghen tuông mà người chồng đã dùng dây điện chích vào người rồi sau đó còn dùng dao đâm vợ. Thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa hành hạ vì ghen tuông: Ngày 30/6, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ, xử lý Đào Thị Huệ (26 tuổi, quê Phú Thọ, chủ spa ở Bình Dương) về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác. Theo điều tra, Đào Thị Huệ có chồng là Lê Văn Đ (30 tuổi, ngụ P.An Phú, TP.Thuận An). Anh Đ cũng là chủ quán karaoke và quán ăn tại phường Bình Hoà, TP Thuận An. Nghi ngờ thiếu nữ 16 tuổi có quan hệ với chồng mình, Huệ đã 2 lần kêu cô này tới quán để đánh ghen, cắt tóc rồi quay clip đăng lên mạng xã hội. Chồng bạo hành vợ đang mang thai vì ghen tuông: Ngày 22/5, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã triệu tập Trần Văn Lập (37 tuổi, ở xã Kim Xuyên) và mời chị B.T.T.G. (36 tuổi) từ Kiên Giang về Hải Dương làm việc với cơ quan công an. Quá trình làm việc, Lập khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nghi ngờ chị G. ngoại tình nên đã đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài, kể cả khi vợ đang mang thai. Lập dùng lược, thắt lưng da… vụt vào người chị G., gây nên các vết thương trên khắp cơ thể. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Phóng hỏa giết người yêu vì ghen tuông: T.D.T. (28 tuổi, quê Cà Mau) và chị D.T.H. (22 tuổi, quê Bình Phước) yêu nhau và từng sống chung tại căn phòng trọ ở quận 12, TP HCM. Và gần đây do xảy ra mâu thuẫn nên T. đã dọn ra ngoài sống. Biết chị H. có mối quan hệ tình cảm với anh D.T.X. (30 tuổi) nên T. nảy sinh ý định phóng hỏa. Tối 7/12/2022, khi chị H. không có ở nhà, T. mua xăng lẻn vào phòng trọ núp, chờ thời cơ gây án. Khi chị H. và anh X. về phòng trọ, đã ngủ say, nghi phạm tưới xăng phóng hỏa khiến chị H. tử vong anh X. bị thương nặng. Do không tẩu thoát kịp, nghi phạm trốn trên nóc nhà đến khi bị bắt giữ. Vì ghen tuông, chồng chém đứt lìa 2 tay vợ: Ngày 15/9/2022, Công an huyện Long Thành đang tạm giữ Thái Xuân Bình (34 tuổi, thường trú tại ấp 5, xã Tâm An) để điều tra về việc chém vợ là chị N.T.T. (27 tuổi) đứt lìa hai cánh tay. Theo ghi nhận ban đầu, cuộc sống của hai vợ chồng Bình gần đây hay xảy ra cự cãi, mâu thuẫn. Trưa ngày 13/9, Bình nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên tra hỏi. Chị T. đã thừa nhận ngoại tình. Trong lúc tranh cãi, Bình tức giận, lấy một con dao trong bếp chém liên tiếp nhiều nhát vào người vợ, chị T đưa tay lên đỡ thì bị đứt lìa cả hai cánh tay. Thanh niên dùng dao đâm bạn gái trên phố do ghen tuông: Đầu tháng 4/2022, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tạm giữ Trần Văn Chinh (SN 1984, quê Thái Nguyên) để điều tra về hành vi dùng dao đâm bạn gái. Nghi ngờ bạn gái không chung thủy, Chinh dùng dao gây thương tích cho nạn nhân khi cả hai trên đường ra bến xe khách. Ghen tuông, bạo hành, đốt nhà vợ hờ: Ngày 15/9/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (Bé Hai, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. Quá trình chung sống, Dũng thường hay ghen tuông và đánh đập vợ hờ nên bà này và con gái riêng đã đuổi Dũng ra khỏi nhà. Tức giận, người đàn ông phóng hoả định giết chết mẹ con vợ hờ cho hả giận. Rất may, vụ hoả hoạn đã được người dân phát hiện và kịp thời đưa 3 người mắt kẹt trong nhà ra ngoài an toàn. Ghen tuông, bạo hành con ruột chưa tròn 1 tuổi rồi gửi clip cho vợ: Do nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác, Trần Đức Minh (39 tuổi; ngụ phường An Hoà, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) đã bạo hành con gái chưa đủ 1 tuổi rồi quay clip gửi cho vợ. Chiều 12/4/2021, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã tuyên bị cáo Minh 2 năm 6 tháng tù giam về tội "Hành hạ người khác". >>> Xem thêm video: Đâm người yêu cũ của vợ cũ vì ghen tuông mù quáng.

Người chồng ghen tuông hành hạ vợ như thời trung cổ: Ngày 3/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp Hồ Văn Trí (44 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi ngược đãi, bạo hành vợ. Theo đó, vì ghen tuông mà người chồng đã dùng dây điện chích vào người rồi sau đó còn dùng dao đâm vợ. Thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa hành hạ vì ghen tuông: Ngày 30/6, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ, xử lý Đào Thị Huệ (26 tuổi, quê Phú Thọ, chủ spa ở Bình Dương) về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác. Theo điều tra, Đào Thị Huệ có chồng là Lê Văn Đ (30 tuổi, ngụ P.An Phú, TP.Thuận An). Anh Đ cũng là chủ quán karaoke và quán ăn tại phường Bình Hoà, TP Thuận An. Nghi ngờ thiếu nữ 16 tuổi có quan hệ với chồng mình, Huệ đã 2 lần kêu cô này tới quán để đánh ghen, cắt tóc rồi quay clip đăng lên mạng xã hội. Chồng bạo hành vợ đang mang thai vì ghen tuông: Ngày 22/5, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã triệu tập Trần Văn Lập (37 tuổi, ở xã Kim Xuyên) và mời chị B.T.T.G. (36 tuổi) từ Kiên Giang về Hải Dương làm việc với cơ quan công an. Quá trình làm việc, Lập khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nghi ngờ chị G. ngoại tình nên đã đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài, kể cả khi vợ đang mang thai. Lập dùng lược, thắt lưng da… vụt vào người chị G., gây nên các vết thương trên khắp cơ thể. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Phóng hỏa giết người yêu vì ghen tuông: T.D.T. (28 tuổi, quê Cà Mau) và chị D.T.H. (22 tuổi, quê Bình Phước) yêu nhau và từng sống chung tại căn phòng trọ ở quận 12, TP HCM. Và gần đây do xảy ra mâu thuẫn nên T. đã dọn ra ngoài sống. Biết chị H. có mối quan hệ tình cảm với anh D.T.X. (30 tuổi) nên T. nảy sinh ý định phóng hỏa. Tối 7/12/2022, khi chị H. không có ở nhà, T. mua xăng lẻn vào phòng trọ núp, chờ thời cơ gây án. Khi chị H. và anh X. về phòng trọ, đã ngủ say, nghi phạm tưới xăng phóng hỏa khiến chị H. tử vong anh X. bị thương nặng. Do không tẩu thoát kịp, nghi phạm trốn trên nóc nhà đến khi bị bắt giữ. Vì ghen tuông, chồng chém đứt lìa 2 tay vợ: Ngày 15/9/2022, Công an huyện Long Thành đang tạm giữ Thái Xuân Bình (34 tuổi, thường trú tại ấp 5, xã Tâm An) để điều tra về việc chém vợ là chị N.T.T. (27 tuổi) đứt lìa hai cánh tay. Theo ghi nhận ban đầu, cuộc sống của hai vợ chồng Bình gần đây hay xảy ra cự cãi, mâu thuẫn. Trưa ngày 13/9, Bình nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên tra hỏi. Chị T. đã thừa nhận ngoại tình. Trong lúc tranh cãi, Bình tức giận, lấy một con dao trong bếp chém liên tiếp nhiều nhát vào người vợ, chị T đưa tay lên đỡ thì bị đứt lìa cả hai cánh tay. Thanh niên dùng dao đâm bạn gái trên phố do ghen tuông: Đầu tháng 4/2022, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tạm giữ Trần Văn Chinh (SN 1984, quê Thái Nguyên) để điều tra về hành vi dùng dao đâm bạn gái. Nghi ngờ bạn gái không chung thủy, Chinh dùng dao gây thương tích cho nạn nhân khi cả hai trên đường ra bến xe khách. Ghen tuông, bạo hành, đốt nhà vợ hờ: Ngày 15/9/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (Bé Hai, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. Quá trình chung sống, Dũng thường hay ghen tuông và đánh đập vợ hờ nên bà này và con gái riêng đã đuổi Dũng ra khỏi nhà. Tức giận, người đàn ông phóng hoả định giết chết mẹ con vợ hờ cho hả giận. Rất may, vụ hoả hoạn đã được người dân phát hiện và kịp thời đưa 3 người mắt kẹt trong nhà ra ngoài an toàn. Ghen tuông, bạo hành con ruột chưa tròn 1 tuổi rồi gửi clip cho vợ: Do nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác, Trần Đức Minh (39 tuổi; ngụ phường An Hoà, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) đã bạo hành con gái chưa đủ 1 tuổi rồi quay clip gửi cho vợ. Chiều 12/4/2021, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã tuyên bị cáo Minh 2 năm 6 tháng tù giam về tội "Hành hạ người khác". >>> Xem thêm video: Đâm người yêu cũ của vợ cũ vì ghen tuông mù quáng.