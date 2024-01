Bắt đối tượng chém chết vợ do ghen tuông rồi trốn lên Bắc Kạn

Ngày 9/1, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, tại địa bàn thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, Công an huyện Ba Bể đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Vũ Đăng Thủy (sinh năm 1982 trú tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) là hung thủ chém chết vợ do ghen tuông.

Đối tượng Vũ Đăng Thủy tại cơ quan Công an. Ảnh Công an tỉnh Bắc Kạn.

Trước đó, khoảng 22h ngày 7/1, tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, do ghen tuông và bị vợ thách thức, Thủy đã dùng dao chém vợ dẫn đến tử vong.

Sau đó đối tượng sử dụng xe máy bỏ trốn đến Lạng Sơn, gửi xe tại đó rồi tiếp tục bắt xe khách đi Cao Bằng và di chuyển về TP Bắc Kạn. Sau khi tìm hiểu địa điểm hồ Ba Bể, đối tượng đi xe khách đến thị trấn Chợ Rã và bắt xe ôm đến Khu du lịch Hồ Ba Bể.

Thời điểm bị bắt, đối tượng đang có mặt tại chợ thôn Chợ Lèng. Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra đối tượng chém chết vợ do ghen tuông .