Chân dung các Bí thư Tỉnh ủy vừa tái đắc cử

Ông Dương Văn Trang tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum: Sáng 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức danh quan trọng của Tỉnh ủy. Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Dương Văn Trang (cử nhân Đại học Quân sự) sinh ngày 20/12/1961, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XII. Trước tháng 4/2014, ông là Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. Giai đoạn 2014-2020, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Gia Lai như Phó bí thư, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai. Tháng 5/2020, ông được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Theo kết quả bầu cử công bố tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2016-2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Hữu Đông năm nay 49 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ học vấn: thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật. Ông Đông nguyên là Chủ tịch huyện Yên Lập, Bí thư Huyện ủy Yên Lập (Phú Thọ); nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Lê Thị Thủy (56 tuổi, quê Nghệ An), Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, chiều 21/9 đã tái đắc cử giữ chức bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 21/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 48 người. Bà Lê Thị Thủy - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy khóa XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) - đã được bầu làm bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bà Lê Thị Thủy - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam - từng là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, ủy viên Ban cán sự Đảng, bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, nguyên phó tổng Thanh tra Chính phủ, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 9-2019, bà được điều động về Hà Nam giữ chức bí thư Tỉnh ủy. Video: Phát biểu nhậm chức của tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý

Ông Dương Văn Trang tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum: Sáng 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức danh quan trọng của Tỉnh ủy. Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Dương Văn Trang (cử nhân Đại học Quân sự) sinh ngày 20/12/1961, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XII. Trước tháng 4/2014, ông là Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. Giai đoạn 2014-2020, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Gia Lai như Phó bí thư, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai. Tháng 5/2020, ông được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Theo kết quả bầu cử công bố tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2016-2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Hữu Đông năm nay 49 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ học vấn: thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật. Ông Đông nguyên là Chủ tịch huyện Yên Lập, Bí thư Huyện ủy Yên Lập (Phú Thọ); nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Lê Thị Thủy (56 tuổi, quê Nghệ An), Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, chiều 21/9 đã tái đắc cử giữ chức bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 21/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 48 người. Bà Lê Thị Thủy - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy khóa XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) - đã được bầu làm bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bà Lê Thị Thủy - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam - từng là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, ủy viên Ban cán sự Đảng, bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, nguyên phó tổng Thanh tra Chính phủ, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 9-2019, bà được điều động về Hà Nam giữ chức bí thư Tỉnh ủy. Video: Phát biểu nhậm chức của tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý