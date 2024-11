Việt Nam phát hiện nhiều thú quý hiếm, thế giới săn lùng ráo riết

1. Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus): Chà vá chân nâu là một trong những loài linh trưởng đẹp nhất thế giới với bộ lông rực rỡ, chân màu nâu đỏ, thân màu xám, và khuôn mặt sáng. Loài thú này sống chủ yếu trên cây và ăn lá, trái cây, hoa và vỏ cây. Do môi trường sống bị phá hủy, loài này hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng. (Ảnh: Monaco Nature Encyclopedia) 2. Vượn Siki (Nomascus siki): Vượn siki có tiếng hót đặc trưng, vang xa và có thể được nghe thấy từ xa. Bộ lông của vượn siki có màu đen đối với con đực và vàng cam đối với con cái. Chúng sinh sống ở các khu rừng thường xanh, trên độ cao từ 200 đến 1.200 mét. Tình trạng mất rừng và săn bắt đã đặt loài này vào danh sách nguy cấp.(Ảnh: ZOOINSTITUTES) 3. Thỏ vằn (Nesolagus timminsi): Thỏ vằn là loài thỏ hiếm hoi với bộ lông màu nâu đỏ có sọc đen. Chúng thường sống ở các vùng rừng núi cao, dưới tán cây rậm rạp. Thỏ vằn chủ yếu hoạt động về đêm và rất khó để quan sát trong tự nhiên. Đây là một loài đặc hữu của Việt Nam và Lào và đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống.(Ảnh: Species New to Science) 4. Tê tê Java (Manis javanica): Tê tê Java có lớp vảy cứng bảo vệ và thường cuộn tròn lại khi gặp nguy hiểm. Chúng sinh sống trong các khu rừng nhiệt đới và ăn kiến, mối. Tê tê Java hiện đang bị săn bắt nhiều do giá trị thương mại của vảy và thịt. Loài động vật này được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp.(Ảnh: ĐC-KNT) 5. Gấu ngựa (Ursus thibetanus): Gấu ngựa có lông đen và một vệt trắng hình chữ V trên ngực. Chúng sống trong các khu rừng rậm rạp và có thói quen ăn tạp, từ trái cây, côn trùng đến động vật nhỏ. Gấu ngựa đang bị đe dọa nghiêm trọng do săn bắt và mất môi trường sống.(Ảnh: ĐC-KNT) 6. Mang Trường Sơn (Muntiacus truongsonensis): Mang Trường Sơn được phát hiện lần đầu vào năm 1997 tại dãy núi Trường Sơn. Chúng có kích thước nhỏ với bộ lông màu nâu đỏ và các chấm trắng trên lưng. Loài này sống ở các khu rừng nhiệt đới, nơi có thảm thực vật dày đặc. Sự khai thác rừng đã làm giảm số lượng mang Trường Sơn đáng kể.(Ảnh: vacne) 7. Sao la (Pseudoryx nghetinhensis): Sao la, còn được gọi là "kỳ lân châu Á," là một trong những loài thú hiếm nhất thế giới. Chúng có cặp sừng dài và thẳng, cơ thể mảnh mai và đôi mắt to. Sao la chỉ được tìm thấy ở khu vực dãy Trường Sơn, Việt Nam và Lào. Môi trường sống bị suy thoái và săn bắt khiến số lượng sao la giảm mạnh.(Ảnh: WWF) 8. Sơn dương (Capricornis sumatraensis): Sơn dương, còn gọi là bò sừng, có bộ lông dày và màu nâu đen. Chúng sống ở vùng núi cao và có khả năng leo trèo xuất sắc. Sơn dương ăn lá cây, cỏ và thảo mộc. Săn bắt và mất môi trường sống là những mối đe dọa chính đối với loài này.(Ảnh: ĐC-KNT) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

