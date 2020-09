Chân dung 15 bí thư tỉnh ủy thế hệ 7X

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH T.Ư Đảng. Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình. Bà Hà sinh năm 1970, quê quán Ninh Bình. Nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH T.Ư Đảng. Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên. Bà Hải sinh năm 1970, quê quán Hà Nội. Nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên BCH T.Ư Đảng. Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Ông Nghị sinh năm 1976, quê quán Cà Mau. Nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên BCH T.Ư Đảng. Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang. Bà Ánh sinh năm 1970, quê quán An Giang. Nhiệm kỳ 2015-2016. Ông Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng. Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Ông Đông sinh năm 1972, quê quán Phú Thọ. Nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng. Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang. Ông Khánh sinh năm 1976, quê quán Hà Tĩnh. Nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng. Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre. Ông Mãi sinh năm 1973, quê quán Bến Tre. Nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng. Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai. Ông Niên sinh năm 1975, quê quán Gia Lai. Nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng. Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ông Quý sinh năm 1976, quê quán Nghệ An. Nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng. Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Ông Thắng sinh năm 1975, quê quán Hà Nội. Nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Lê Quang Tùng - Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng. Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ông Tùng sinh năm 1971, quê quán Hà Tĩnh. Nhiệm kỳ 215-2020. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng. Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Bà Vân sinh năm 1974, quê quán Quảng Ngãi. Nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Phạm Đại Dương. Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên. Ông Dương sinh năm 1974, quê quán Hà Nội. Nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Xuân Ký. Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh. Ông Ký sinh năm 1972, quê quán Nam Định. Nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Thành Tâm. Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Ông Tâm sinh năm 1974, quê quán Tây Ninh. Nhiệm kỳ 2015-2020.Video: Việc bầu chức danh Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Quảng Trị là đúng quy trình

