Chân dung "bố dượng" cho con riêng của vợ xem phim người lớn rồi hiếp dâm

Sự việc đối tượng Đồng Văn Sơn (SN 1984, trú tại thôn Viên Chử, xã Kim Tân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cho con gái 11 tuổi xem phim người lớn rồi hiếp dâm khiến dư luận phẫn nộ.



Trả lời PV Kiến Thức, ông Lê Văn Tăng - Chủ tịch UBND xã Kim Tân (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) xác nhận việc đối tượng Đồng Văn Sơn – kẻ thực hiện việc hiếp dâm con riêng của vợ ở huyện An Dương, TP Hải Phòng) là người thôn Viên Chử, thuộc xã Kim Tân.

Ảnh minh họa.

“Việc đối tượng Đồng Văn Sơn - bố dượng hiếp dâm con gái khiến địa phương bất ngờ. Đối tượng Sơn có một đời vợ ở huyện Kim Thành sau đó hai vợ chồng ly hôn nên Sơn lấy vợ ở Hải Phòng vào năm 2012. Trước khi xảy ra sự việc trên, đối tượng không có điều tiếng gì về những hành vi lệch chuẩn ở địa phương”, ông Lê Văn Tăng cho biết.

Ông Đồng Văn Hà – Trưởng công an xã Kim Tân cho biết, trước đây, Đồng Văn Sơn lấy vợ ở xã Kim Đính cùng huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và có một con. Sau đó, hai vợ chồng Sơn ly hôn. Sơn đi làm phụ hồ và quen biết với một người phụ nữ ở Hải Phòng cũng đã từng có một đời chồng và có một con riêng.

“Sau khi lấy vợ, hai vợ chồng Sơn ở thôn Viên Chử, xã Kim Tân. Chỉ từ tháng 3/2017, khi mẹ vợ của Sơn đi du lịch nước ngoài nên vợ chồng Sơn cùng cháu bé về huyện An Dương (TP Hải Phòng) để trông nhà giúp. Không ngờ trong thời gian này, Sơn lại có hành vi như vậy. Bởi từ trước đến nay, ở địa phương Sơn là người bình thường, không có tiền án, tiền sự hay điều tiếng gì”, ông Hà nói.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, ngày 30/11, Công an huyện An Dương )TP Hải Phòng) vừa ra quyết định tạm giữ đối với Đồng Văn Sơn (SN 1984, trú tại thôn Viên Chử, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu T.L (SN 2007) là con riêng của vợ Sơn.

Kết quả ban đầu xác định, từ năm 2010 do bố mẹ cháu T.L ly hôn, cháu T.L được giao cho mẹ nuôi dưỡng. Năm 2012, mẹ cháu T.L kết hôn với Đồng Văn Sơn. Từ tháng 3/2017, do bà ngoại đi du lịch nước ngoài nên cháu T.L cùng mẹ và Đồng Văn Sơn về sinh sống tại huyện An Dương, Hải Phòng. Từ tháng 4 năm 2017 vào các buối tối, sau khi mẹ cháu T.L đi làm thì Sơn thực hiện hành vi giao cấu với cháu T.L.

Khoảng 18h, ngày 25/11/2018, khi mẹ cháu T.L ở nhà thì phát hiện cháu T.L xem điện thoại có một số nội dung liên quan đến phim người lớn nên đã tra hỏi thì cháu T.L nói nhiều lần được Đồng Văn Sơn cho xem, giao cấu tại nhà từ năm 2017 đến tháng 11 năm 2018. Gia đình cháu T.L đã trình báo.