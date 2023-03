Cấp CCCD cho trẻ em dưới 14 tuổi mang lại nhiều lợi ích xã hội

Mới đây, tại chương trình phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Đáng chú ý, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Quốc phòng an ninh đề nghị cân nhắc việc bổ sung quy định cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi. Bởi dưới 14, trẻ em đang trong giai đoạn phát triển nên thông tin nhân dạng khó chính xác; phần lớn trẻ em dưới 14 tuổi không tự mình (hoặc không được phép) thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp bày tỏ quan điểm hoàn toàn thống nhất với đề xuất trên của Bộ Công an và cho rằng việc cấp căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi là cần thiết và phù hợp với tình hình xã hội, nhất là trong thời điểm Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế mạnh mẽ, toàn diện. Đặc biệt là sự trưởng thành sớm về tâm sinh lý, thể chất của lứa tuổi này so với nhiều năm trước đây.

“Lứa tuổi này là trẻ em, nhưng Nhà nước vẫn phải quản lý. Thực tế, một bộ phận người ở tuổi này đã có những hành vi vi phạm pháp luật và cơ quan công an phải thu thập thông tin để xử lý. Do đó, không chỉ quản lý bằng giấy tờ khai sinh mà cần phải có dữ liệu thông tin liên quan qua căn cước công dân để nắm bắt cụ thể và quản lý hiệu quả hơn”, ĐBQH Phạm Văn Hòa nói và cho biết, việc các công dân dưới 14 tuổi được cấp căn cước công dân sẽ mang lại lợi ích xã hội rất lớn, nhất là trong vấn đề an sinh xã hội, trật tự an ninh khi hiện nay đang trong xu hướng người người, nhà nhà tiếp cận công nghệ, thông tin và sử dụng nhiều dịch vụ như: tiêm chủng, khám chữa bệnh, giáo dục, đi lại…Do đó, ngoài cơ quan công an thì còn nhiều cơ quan, đơn vị khác cần dữ liệu thông tin của nhóm tuổi này để tiện lợi quản lý và phục vụ.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cũng thừa nhận, việc làm căn cước công dân cho nhóm tuổi dưới 14 cũng khá tốn kém nhưng với sự tiến bộ của xã hội, sự hòa nhập thế giới thì đây là điều nên làm, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Tại phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 17/3 vừa qua, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng đã là Chính phủ điện tử thì các cháu phải được giao dịch điện tử; trẻ em sinh ra được cấp hộ chiếu ngay. Tuy nhiên, ngoài hộ chiếu và giấy khai sinh thì các cháu không có giấy tờ giao dịch gì khác, thực tế xảy ra bất cập vì giấy khai sinh không chứng minh được người được khai sinh và người sử dụng.

Chính vì vậy, việc bổ sung đối tượng được cấp thẻ căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi là bảo đảm tính khả thi, đảm yêu cầu về đối sánh dữ liệu sinh trắc học và yêu cầu quản lý nhà nước, để trẻ em dưới 14 tuổi cũng phải được giao dịch trong môi trường điện tử để tránh bất cập.

