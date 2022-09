Cảnh sát Việt Nam sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Từ ngày 30/8 - 3/9, tại trụ sở Liên hợp quốc (New York) diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Cảnh sát Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNCOPS), sự kiện lớn nhất do Liên hợp quốc tổ chức về Cảnh sát quốc tế.



Sự kiện có sự tham dự của Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động hòa bình Jean-Pierre Lacroix, nhiều quan chức cấp cao khác của Liên hợp quốc và hàng trăm Tư lệnh Cảnh sát của các nước thành viên Liên hợp quốc.

Các sỹ quan Công an đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã tham dự và gửi tới Liên hợp quốc thông điệp, Việt Nam sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.

Tại Hội nghị, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia các nước thành viên Liên hợp quốc đã thảo luận về cách ứng phó với các thách thức đối với hòa bình, an ninh và phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay; tăng cường cam kết đóng góp sĩ quan Cảnh sát tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trên thế giới trong khuôn khổ sáng kiến hành động vì gìn giữ hòa bình (A4P), Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.

Trả lời phỏng vấn tại trụ sở Liên hợp quốc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Bộ Công an đã có bài phát biểu tại diễn đàn của Liên hợp quốc về những nội dung trọng tâm Việt Nam đặt ra trong thời gian tới.

Thứ nhất, lực lượng Cảnh sát luôn đề cao tính thượng tôn pháp luật, không chỉ pháp luật trong nước mà cả những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thứ hai, lực lượng Cảnh sát Việt Nam phát huy tính nhân văn trong công tác vận động quần chúng và đảm bảo quần chúng tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự vì công tác đảm bảo an ninh, trật tự là sự nghiệp của quần chúng, nếu làm tốt được những việc đó thì các cấp chính quyền và lực lượng Cảnh sát sẽ thực hiện tốt được công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Thứ ba, lực lượng Cảnh sát chủ động, sáng tạo trong ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý dân cư và nếu làm tốt được những việc như vậy thì Việt Nam sẽ đảm bảo được việc phòng, chống tội phạm và có thể tham gia hỗ trợ cho các nước khi xảy ra xung đột hoặc đảm bảo an ninh, trật tự.

Đây là lần thứ 3 Đoàn Bộ Công an Việt Nam tham gia Hội nghị Cảnh sát quốc tế tại Liên hợp quốc. Hai Hội nghị trước đây vào các năm 2016 và 2018.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Bộ Công an đã và đang tích cực chuẩn bị gửi các sỹ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cũng như trao đổi và học tập kinh nghiệm từ các đối tác đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là một trong những ưu tiên về hợp tác quốc tế của Chính phủ Việt Nam, do đó hiện Bộ Công an đang tăng cường công tác hỗ trợ huấn luyện tiền triển khai cho các ứng viên tham gia lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Bộ Công an đã đề nghị Liên hợp quốc cử chuyên gia, cố vấn chuyên trách sang hỗ trợ huấn luyện cho Cảnh sát Việt Nam, cũng như hỗ trợ các trang thiết bị, tài liệu huấn luyện.

