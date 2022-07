Cận cảnh cuộc thi bắn súng, võ thuật Công an nhân dân

Ngày 4/7, tại quảng trường Ngọ Môn (TP Huế) diễn ra Lễ khai mạc vòng chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân (CAND) khu vực phía Nam năm 2022. Hội thi là sự kiện quan trọng của ngành công an nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân. Hội thi là sự kiện có ý nghĩa biểu dương lực lượng, đánh giá kết quả, chất lượng công tác tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND. Qua đó cho thấy lực lượng CAND luôn xứng đáng với 16 chữ vàng mà cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đã trao tặng: "Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ". Sau lễ khai mạc là phần duyệt đội ngũ của 16 đội tuyển đến từ Công an các tỉnh, thành phố phía Nam; khối nữ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Phòng cháy chữa cháy và đội ngũ Tân binh của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. 40 chiến sĩ Cảnh sát cơ động kỵ binh được trang bị súng tiểu liên MP-5, máy bộ đàm và dùi cui. Ngựa được mặc giáp, tấm che mắt. Hội thi với sự tham gia của 16 đoàn đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các vòng loại trước đó với gần 1.500 vận động viên. Ngoài ra còn có khoảng 600 cán bộ chiến sỹ các lực lượng biểu diễn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an… Phần biểu diễn khí công của các chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh Cảnh vệ của Bộ Công an. Đội môtô dẫn đoàn diễu hành ngang qua Phu Văn Lâu. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được đặt ra cho lực lượng công an nhân dân rất nhiều khó khăn. Do đó, lực lượng công an cần thường xuyên chấp hành nghiêm điều lệnh đội ngũ, làm tốt hơn các công tác quân sự võ thuật, góp phần rèn luyện, xây dựng đội ngũ CAND tinh nhuệ, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

