Những giống chó nghiệp vụ được cảnh sát Việt Nam tin dùng, có con xinh như chó cảnh

Nổi tiếng và phổ biến nhất trong lịch sử chó nghiệp vụ của lực lượng công an, cảnh sát Việt Nam chính là giống chó Bergie. Nguồn ảnh: Danviet. Hiện tại trong lực lượng ta đang có hai giống chó Bergie được sử dụng phổ biến đó là Bergie Đức và Bergie Bỉ. Nguồn ảnh: Danviet. Bản tính của chó Bergie là trung thành, kỷ luật cao, liều lĩnh và khứu giác rất tốt. Những bản tính này rất phù hợp để biến chúng thành chó chiến đấu khi sẵn sàng nghe lệnh của huấn luyện viên để tấn công đối phương. Nguồn ảnh: Pinterest. Bản thân giống chó Bergie cũng có thể hình khá to lớn. So với thể hình của người Á Đông, giống chó châu Âu này càng tỏ ra "đồ sộ". Nguồn ảnh: Danviet. Bản thân giống chó Bergie do phổ biến và hung dữ nên cũng được rất nhiều người nuôi để giữ nhà. Tuy nhiên nếu xét về độ thông minh, những chú chó Bergie trong lực lượng thi hành công vụ luôn được coi là "nhất của nhất" vì phải trải qua quá trình tuyển chọn cực kỳ khắt khe. Nguồn ảnh: Vietnamnet. Ít dữ tợn hơn nhưng khi "xung trận" cũng không thua kém gì chó Bergie đó là giống Rottweiler. Đây là giống chó có ngoại hình còn lớn hơn cả Bergie, thông minh và biết nghe lời. Nguồn ảnh: Danviet. Nếu như Bergie thường tham gia vào các nhiệm vụ chiến đấu, trấn áp tội phạm thì Rottweiler lại được sử dụng vào mục đích canh gác, bảo vệ nhiều hơn với ngoại hình "lừng lững" của chúng. Nguồn ảnh: Pinterest. Xét về khứu giác, cả Bergie và Rottweiler đều là những giống chó có chiếc mũi rất thính. Tuy nhiên loại chó được cảnh sát Việt Nam tin dùng làm nhiệm vụ đánh hơi lại thường là giống chó nhỏ hơn, ít hung dữ hơn. Nguồn ảnh: Tintuc. Một trong những giống chó được chúng ta tin dùng làm nhiệm vụ đánh hơi đó là Labrador. Về khả năng đánh hơi, giống chó này chỉ tương đương với Bergie nhưng chúng có bản tính sục sạo, thích "đào bới" nhiều hơn Bergie. Nguồn ảnh: Danviet. Vậy nên, trong các nhiệm vụ tìm ma túy, thuốc nổ hay hung khí gây án, việc sử dụng Labrador thường có hiệu quả tốt hơn dùng chó Bergie hay Rottweiler. Tuy nhiên với Labrador, khả năng chiến đấu của chúng không được cao. Nguồn ảnh: TTHG. "Đáng yêu" nhất trong lực lượng cảnh sát phải kể đến giống chó Cocker. Về cơ bản loại chó này có kích thước chỉ như chó cảnh, nặng không quá 15 kg và không thể chiến đấu như những "đồng đội" khác của mình. Nguồn ảnh: Danviet. Ngược lại, khứu giác của Cocker lại trên Bergie và Labrador một bậc. Ngoài ra, ở nước ngoài giống chó nhỏ bé "đáng yêu" này cũng thường được sử dụng ở sân bay, nhà ga,... để tránh gây hoảng hốt cho nhiều người. Nguồn ảnh: Danviet. Mời độc giả xem Video: Xem chó nghiệp vụ được Cảnh sát Mỹ huấn luyện.

