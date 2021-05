Cảnh sát nổ súng chỉ thiên bắt nghi phạm buôn ma túy

Ngày 24/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Cương (30 tuổi, trú huyện Hương Khê) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.



Cơ quan điều tra cũng tạm giữ L.V.L. (cùng trú thị trấn Hương Khê) để làm rõ hành vi liên quan. Lúc bị bắt, L. chưa đủ 18 tuổi.

Cảnh sát nổ súng chỉ thiên bắt hai nghi phạm buôn ma túy. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo cơ quan chức năng, tối 21/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Cường và L. đi trên ôtô bán tải có dấu hiệu vận chuyển trái phép ma túy trên quốc lộ 48.

Đến xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, 2 nghi phạm phát hiện cảnh sát vây ráp nên phóng xe với tốc độ cao để bỏ trốn.

Cảnh sát đã điều một ôtô tải chắn ngang đường, rải bàn chông làm thủng lốp xe và nổ súng chỉ thiên để khống chế 2 nghi phạm.

Nơi xảy ra vụ việc. Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát thu 1 kg ma túy đá, 200 viên hồng phiến, 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải.

Theo công an, quá trình vận chuyển ma túy, 2 nghi phạm liên tục thay đổi biển số xe. Khi bị truy bắt, họ liều lĩnh lao xe qua bàn chông và dùng súng chống trả lực lượng chức năng.

>>>> Mời xem video: Khởi tố vụ án àm lây lan COVID_19